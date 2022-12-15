В 31-м туре китайской Суперлиги «Чжэцзян» на своем поле будет принимать «Чэнду». Начало встречи — в 14:30 мск «Чжэцзян» — «Чэнду»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чжэцзян»

Команда является одним из лидеров китайской Суперлиги. «Чжэцзян» занимает 3-е место в турнирной таблице с 58 очками в копилке. Разрыв со вторым местом составляет 8 очков.

«Чжэцзян» проводит успешный сезон. Команда намерена сохранить 3-е место и попасть в квалификацию лиги Чемпионов. Отрыв от 4-го места, которое не позволяет претендовать на лигу чемпионов составляет лишь 3 очка.

Примечательно, что на 4-й строчке в турнирной таблице расположился соперник в предстоящем матче «Чэнду», который в случае победы сравняется с «Чжэцзян» по очкам.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что у «Чжэйзяна» есть футболисты, способные решить исход матча. Один из таких — Няша Мушекви, который за 28 матчей нынешнего сезона забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. В последних двух матчах футболист отметился двумя забитыми мячами.

Сейчас у «Чжэцзяна» идет победная серия, команда выиграла 6 последних матчей. Китайская команда забила 15 мячей за этот период и пропустила лишь два раза.

«Чэнду»

Команда также как и соперник является одним из лидеров китайской Суперлиги, а также основным конкурентом «Чжэцзяна» в борьбе за 3-е место.

«Чэнду» играет надежно в обороне, но не так результативна, как остальные лидеры чемпионата. В 30 матчах команда забила 41 мяч при 26 пропущенных.

В команде также стоит отметить лучшего бомбардира Ромуло, который за 28 встреч забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист находится на 12-м месте по этому показателю в чемпионате.

Примечательно, что в последних 5 встречах «Чэнду» пропустил лишь одна, забив при этом 8 мячей. В последнем матче с «Шанхаем» (0:0) «Чэнду» так и не удалось вскрыть оборону соперника, нанеся 7 ударов по воротам.

«Чэнду» и «Чжэцзян» уже встречались в нынешнем сезоне. 24 ноября команды сыграли вничью (1:1). Весь матч «Чэнду» вел в счете, но на 82-й минуте футболист «Чжэцзяна» сделал счет равным.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чжэцзяна» предлагают — 2.10.

На викторию «Чэнду» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.50.

У «Чжэцзяна» будет преимущество своего поля и, вероятно, команда будет пытаться владеть мячом больше соперника. «Чэнду» может максимально приблизиться к 3-му месту в турнирной таблице, но для этого необходимо побеждать принципиального соперника в гостях.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.50. Еще вариант для ставки — Тотал голов 1 больше в первом тайме за 1.97.