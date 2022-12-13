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    «Карабах» учинит разгром «Габале»

    «Карабах» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбол, чемпионат Азербайджана, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Габала»
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    Абделла Зубир
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 13 Декабря 2022 года
    Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Карабах 18:00 Габала Габала
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Карабах»

    Эта команда уверенно лидирует в чемпионате Азербайджана. Да и отрыв от идущего следом «Сабаха» составляет 5 очков.

    Команда Гурбана Гурбана не имеет себе равных по всем показателям. В 16 матчах атака команды отличилась 44 мячами.

    В предыдущем туре «Карабах» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Нефтчи» со счетом 0:4.

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    Отметим сверхнадежные тылы команды. «Карабах» пропустил в свои ворота всего лишь 8 мячей.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь максимально отрываться от конкурентов.

    «Габала»

    «Габала» привычно борется за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Габала» сумела победить. Дома со счетом 2:1 был обыгран «Сабаил».

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    • С надежностью тылов у команды имеются определенные трудности. «Габала» пропустила в свои ворота 17 мячей.

    В этой встрече «Габала» наверняка постарается разжиться баллами. Да и дать бой лидеру команда способна.

    Последняя очная встреча с «Карабахом» стала для команды успешной. Менее недели назад «Габала» добыла почетную выездную ничью (2:2) в рамках 1/4 финала Кубка страны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Габалы» дают — 10.60, ничья оценена — в 5.84.

    «Карабах» на всех парах мчится чемпионскому титулу, и наверняка постарается избежать ошибок, допущенных в кубковой встрече.

    Наш прогноз — Фора «Карабаха» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.

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    «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» учинит разгром «Габале»
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