«Карабах» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Эта команда уверенно лидирует в чемпионате Азербайджана. Да и отрыв от идущего следом «Сабаха» составляет 5 очков.

Команда Гурбана Гурбана не имеет себе равных по всем показателям. В 16 матчах атака команды отличилась 44 мячами.

В предыдущем туре «Карабах» добыл три очка. На выезде команда разгромила «Нефтчи» со счетом 0:4.

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Отметим сверхнадежные тылы команды. «Карабах» пропустил в свои ворота всего лишь 8 мячей.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно ведь максимально отрываться от конкурентов.

«Габала»

«Габала» привычно борется за попадание в еврокубки. На данный момент команда занимает 5 место в таблице.

В минувшем туре чемпионата «Габала» сумела победить. Дома со счетом 2:1 был обыгран «Сабаил».

С надежностью тылов у команды имеются определенные трудности. «Габала» пропустила в свои ворота 17 мячей.

В этой встрече «Габала» наверняка постарается разжиться баллами. Да и дать бой лидеру команда способна.

Последняя очная встреча с «Карабахом» стала для команды успешной. Менее недели назад «Габала» добыла почетную выездную ничью (2:2) в рамках 1/4 финала Кубка страны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.25.

На викторию «Габалы» дают — 10.60, ничья оценена — в 5.84.

«Карабах» на всех парах мчится чемпионскому титулу , и наверняка постарается избежать ошибок, допущенных в кубковой встрече.

Наш прогноз — Фора «Карабаха» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.