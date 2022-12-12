В 22-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» на своем поле будет принимать «Вест Бромвич». Начало встречи — в 23:00 мск. «Сандерленд» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

Эта команда не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 11 место не устраивает, тем паче, до того «Сандерленд» считался едва ли не претендентом на топ-6.

В минувшем поединке Чемпионшипе «Черные Коты» сумели разгромить на своем поле «Миллуолл» (2:1).

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Эта победа стала третьей кряду для клуба, одна из которых пришлась на товарищескую встречу против «Аль-Шахаб» (1:0) из Саудовской Аравии.

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С учетом того, что коллектив выиграл четыре из пяти последних поединков, форма хозяев поля делает их фаворитом матча.

«Вест Бромвич»

Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. «Вест Бромвич» набрал всего 23 очка после 20 матчей.

Такие результаты «Дроздов» оставляют их в зоне вылета на 22 месте — третьем с конца. Впрочем, после трех туров команда и вовсе была последней.

Предыдущий тур чемпионата принес команде три балла. «Альбион» обыграл на своем поле «Сток Сити» (2:0) на своем поле.

Эта победа стала третьей кряду в Чемпионшипе, после чего ВБА 2 декабря уступил в товарищеской встрече «Эльче», да и то с минимальным счетом (0:1), поэтому форма коллектива весьма неплоха.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37. Успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,20.

Обе команды давно не играли вничью: «Сандерленд» — пять матчей, ВБА — восемь, но при этом они не имеют проблем с результативностью.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

Еще один вариант ставки — ничья ставки нет «Сандерленд» за 2,05. Хозяева в хорошей форме и способны победить дома, но в случае ничьей из-за силы гостей вы ничего не потеряете.