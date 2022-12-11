ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарДневник ЧМ-2022. Бразильские слезы, голландские хитрости и героические вратари Килиан МбаппеТактическая битва Англии и Франции, Португалия без Роналду. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Лионель МессиНидерланды — Аргентина 2:2 (3:4 по пенальти). Онлайн
  • 00:56
    • Аргентина по пенальти победила Нидерланды в 1/4 финала ЧМ-2022
  • 08:34
    • Брат скончавшегося в Катаре журналиста: Считаю, что Гранта убили. Ему угрожали смертью
  • 08:24
    • Американский журналист скончался на стадионе во время матча Нидерланды — Аргентина
  • 08:17
    • Ван Гал: Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались
  • 08:09
    • Неймар о поражении от Хорватии: Бразилия вылетела в несправедливой игре
  • 00:30
    • Неймар готов уйти из сборной Бразилии: «Не закрываю дверь, но и не говорю на 100 процентов, что вернусь»
  • 23:17
    • Тите покинет пост главного тренера Бразилии после вылета из ЧМ
    Все новости спорта

    Канарцы удержатся во главе турнирной таблицы

    «Лас-Пальмас» — «Альбасете». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Испании, 11 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Лас-Пальмас
    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Альбасете»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Лас-Пальмаса»
    В воскресенье, 11 декабря, в 20-м туре второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет против «Альбасете». Начало — в 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 11 Декабря 2022 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 23:00 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •

    «Лас-Пальмас»

    По итогам 19 проведенных туров «Лас-Пальмас» набрал 35 баллов, с которыми идет во главе турнирной таблицы Сегунды, но группа преследователей отстает совсем незначительно.

    Коллектив из Канарских островов за всю турнирную дистанцию потерпел лишь два фиаско, девять встреч он еще выиграл и восемь раз делил очки со своими оппонентами, забил 22 гола при 10 пропущенных

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Альбасете

    1X2Новым игрокам
  • 1.823.205.30Фрибет$40
    •

    В прошлом туре «желто-синие» расписали выездную мировую с «Овьедо», сыграв 0:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти игр, где трижды победили и дважды сыграли вничью.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Лас-Пальмас» выиграл в этом чемпионате пять матчей из девяти проведенных, трижды играл вничью и потерпел только одно фиаско.

    «Альбасете»

    У «Альбасете» после 19 проведенных туров в копилке числится 26 очков, с которыми он идет в середине турнирной таблице, находясь равноудаленно от зоны плей-офф и вылета.

    У «заводного сыра» всего лишь одна виктория за прошедшие восемь поединков чемпионата. Помимо нее, он еще в этом отрезке трижды проиграл и четыре матча свел вничью, в том числе и один в прошлом туре дома с «Сарагосой» 0:0.

  • Заслуженный вылет. Сборной Испании пора задуматься о смене игрового стиля
  • Команда Луиса Энрике стала еще одним разочарованием ЧМ-2022
  • 07/12/2022

    • Стоит отметить, что в данном отрезке команда пропускала в шести поединках. Причем в четырех поединках в ее ворота влетало три и более мячей.

    Пока у «Альбасете» вне родных стен в текущем розыгрыше полный паритет: три победы, три ничьи и столько же поражений, пропущено 16 мячей при 12 забитых.

    «Лас-Пальмас» удачно на своем поле играет против «Альбасете», выиграв четыре матча из пяти проведенных при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.75.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Альбасете» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.34.

    Так как «Альбасете» сильно сдал в последнем отрезке, а «Лас-Пальмас» только набирает обороты, то в данной игре рекомендуем ставить на викторию хозяев. Да и к тому же канарцы очень удачно в родных стенах выступают против предстоящего противника.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Фридзам — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Жирона — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ренн — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вальядолид — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Байер — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фенербахче — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лас-Пальмас» — «Альбасете»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. Канарцы удержатся во главе турнирной таблицы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры