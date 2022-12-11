В воскресенье, 11 декабря, в 20-м туре второго испанского дивизиона «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет против «Альбасете». Начало — в 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

По итогам 19 проведенных туров «Лас-Пальмас» набрал 35 баллов, с которыми идет во главе турнирной таблицы Сегунды, но группа преследователей отстает совсем незначительно.

Коллектив из Канарских островов за всю турнирную дистанцию потерпел лишь два фиаско, девять встреч он еще выиграл и восемь раз делил очки со своими оппонентами, забил 22 гола при 10 пропущенных

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В прошлом туре «желто-синие» расписали выездную мировую с «Овьедо», сыграв 0:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти игр, где трижды победили и дважды сыграли вничью.

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На своем поле «Лас-Пальмас» выиграл в этом чемпионате пять матчей из девяти проведенных, трижды играл вничью и потерпел только одно фиаско.

«Альбасете»

У «Альбасете» после 19 проведенных туров в копилке числится 26 очков, с которыми он идет в середине турнирной таблице, находясь равноудаленно от зоны плей-офф и вылета.

У «заводного сыра» всего лишь одна виктория за прошедшие восемь поединков чемпионата. Помимо нее, он еще в этом отрезке трижды проиграл и четыре матча свел вничью, в том числе и один в прошлом туре дома с «Сарагосой» 0:0.

Стоит отметить, что в данном отрезке команда пропускала в шести поединках. Причем в четырех поединках в ее ворота влетало три и более мячей.

Пока у «Альбасете» вне родных стен в текущем розыгрыше полный паритет: три победы, три ничьи и столько же поражений, пропущено 16 мячей при 12 забитых.

«Лас-Пальмас» удачно на своем поле играет против «Альбасете», выиграв четыре матча из пяти проведенных при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.75.

На викторию «Альбасете» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.34.

Так как «Альбасете» сильно сдал в последнем отрезке, а «Лас-Пальмас» только набирает обороты, то в данной игре рекомендуем ставить на викторию хозяев. Да и к тому же канарцы очень удачно в родных стенах выступают против предстоящего противника.