«Брага»
Эта команда лидирует в своем квартете. По итогам двух сыгранных туров «Брага» собрала максимальный урожай.
Да и с результативностью у команды все в порядке. В двух матчах забито 4 мяча, притом, что в свои ворота «Брага» еще не пропускала.
В предыдущем туре «Брага» добыла три очка. На выезде команда минимально переиграла «Каса Пиа».
Даже без своего лидера Рикарду Орты команда выглядит монолитно. Форвард сейчас защищает цвета сборной Португалии на Мундиале.
В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Почему бы не добыть третью победу в группе?!
«Пасуш де Феррейра»
Эта команда выше 2 места не поднимется. Да и оно в Кубке лиги ничего, кроме моральной составляющей, не дает.
В минувшем туре «Пасуш де Феррейра» не сумела победить. На выезде была расписана лишь ничья с «Трофенше» (1:1).
Что говорить, если команда не добыла еще ни одной виктории в сезоне?! В чемпионате «Пасуш де Феррейра» проваливается.
В этой встрече «Пасуш де Феррейра» наверняка постарается дать бой хозяевам. Правда, с результативностью у команды имеются сложности.
Последняя очная встреча с «Брагой» завершилась для команды поражением (2:1). Да и вообще, последняя победа над соперником случилась почти 2 года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.23.
На викторию «Пасуш де Феррейры» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.10.
«Брага» уже обеспечила себе 1 место в группе, но
Наш прогноз — Фора «Браги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.