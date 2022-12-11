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    «Брага» разгромит оппонента

    «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Кубок португальской лиги, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Пасуш де Феррейра»
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    Абель Руис
    «Брага» сыграет на своем поле с «Пасуш де Феррейра» в рамках 3-го тура Кубка португальской лиги. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 22:00 мск. «Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брага»

    Эта команда лидирует в своем квартете. По итогам двух сыгранных туров «Брага» собрала максимальный урожай.

    Да и с результативностью у команды все в порядке. В двух матчах забито 4 мяча, притом, что в свои ворота «Брага» еще не пропускала.

    В предыдущем туре «Брага» добыла три очка. На выезде команда минимально переиграла «Каса Пиа».

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    Даже без своего лидера Рикарду Орты команда выглядит монолитно. Форвард сейчас защищает цвета сборной Португалии на Мундиале.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Почему бы не добыть третью победу в группе?!

    «Пасуш де Феррейра»

    Эта команда выше 2 места не поднимется. Да и оно в Кубке лиги ничего, кроме моральной составляющей, не дает.

    В минувшем туре «Пасуш де Феррейра» не сумела победить. На выезде была расписана лишь ничья с «Трофенше» (1:1).

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    • Что говорить, если команда не добыла еще ни одной виктории в сезоне?! В чемпионате «Пасуш де Феррейра» проваливается.

    В этой встрече «Пасуш де Феррейра» наверняка постарается дать бой хозяевам. Правда, с результативностью у команды имеются сложности.

    Последняя очная встреча с «Брагой» завершилась для команды поражением (2:1). Да и вообще, последняя победа над соперником случилась почти 2 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.23.

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    На викторию «Пасуш де Феррейры» дают — 11.00, ничья оценена — в 6.10.

    «Брага» уже обеспечила себе 1 место в группе, но наверняка захочет добыть 3 победу.

    Наш прогноз — Фора «Браги» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.

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    «Брага» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Брага» разгромит оппонента
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