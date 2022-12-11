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    «Орлы» не заметят севильцев

    «Бенфика» — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, товарищеский матч, 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Севилья»
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    Давид Нерес
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бенфика» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 11 Декабря 2022 года
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    «Бенфика»

    Эта команда проводит потрясающий сезон. «Бенфика» уверенно лидирует в своем чемпионате, да и в Лиге чемпионов навела шороху.

    При этом «Бенфика» блестяще преуспевает в атаке. В 13 поединках чемпионата Португалии игроки команды забили 37 мячей.

    Да и обороняются лиссабонцы успешно. Пропущено всего 7 мячей, да и очки команда потеряла лишь однажды.

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    Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Бенфика» уверенно обыграла «Пенафиел» (2:0).

    Да и вообще, «Бенфика» смотрится монолитно. Вот только лидеры команды сейчас находятся на Мундиале, и в этом матче свой шанс получат резервисты.

    «Севилья»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает крайне неудачно. В кои-то веки севильцы находятся в опасной зоне.

    «Севилья» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды смогли отличиться лишь 13 раз.

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    • Да и побеждает команда по большим праздникам. Из 14 поединков Примеры победными стали всего 2.

    Свой последний поединок команда провела довольно неплохо. «Севилье» удалось расписать мировую с «Монако» (1:1).

    В этом поединке команда постарается дать бой сильному оппоненту. Наверняка севильцы не будут отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.46.

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    На викторию «Севильи» дают — 6.71, ничья оценена — в 5.13.

    Даже без ряда ведущих игроков «орлы» не должны испытать сложностей в поединке с нестабильным соперником.

    Наш прогноз — Фора «Бенфики» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.

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    «Бенфика» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 11.12.2022. Прогнозы на футбол. «Орлы» не заметят севильцев
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