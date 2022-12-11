«Бенфика»
Эта команда проводит потрясающий сезон. «Бенфика» уверенно лидирует в своем чемпионате, да и в Лиге чемпионов навела шороху.
При этом «Бенфика» блестяще преуспевает в атаке. В 13 поединках чемпионата Португалии игроки команды забили 37 мячей.
Да и обороняются лиссабонцы успешно. Пропущено всего 7 мячей, да и очки команда потеряла лишь однажды.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Бенфика» уверенно обыграла «Пенафиел» (2:0).
Да и вообще, «Бенфика» смотрится монолитно. Вот только лидеры команды сейчас находятся на Мундиале, и в этом матче свой шанс получат резервисты.
«Севилья»
В нынешнем сезоне эта команда выступает крайне неудачно. В кои-то веки севильцы находятся в опасной зоне.
«Севилья» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды смогли отличиться лишь 13 раз.
Да и побеждает команда по большим праздникам. Из 14 поединков Примеры победными стали всего 2.
Свой последний поединок команда провела довольно неплохо. «Севилье» удалось расписать мировую с «Монако» (1:1).
В этом поединке команда постарается дать бой сильному оппоненту. Наверняка севильцы не будут отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.46.
На викторию «Севильи» дают — 6.71, ничья оценена — в 5.13.
Даже без ряда ведущих игроков «орлы»
Наш прогноз — Фора «Бенфики» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.