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    «Леганес» еще ближе станет к зоне плей-офф

    «Леганес» — «Мирандес». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Мирандес»
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    Футболист «Леганеса»
    Во вторник, 6 декабря, в стартовом поединке 19-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Мирандеса». Начало — в 21:00 по мск. «Леганес» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Декабря 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 21:00 Мирандес Мирандес
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес» в турнирной таблице Сегунды с 25 баллами находится на девятой строке, но от зоны плей-офф отстает всего на пять пунктов. У клуба из пригорода Мадрида семь викторий, четыре ничьи и семь поражений.

    «Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

    Коэффициенты матча Леганес — Мирандес

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    В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще три раза сыграл вничью и отпраздновал шесть викторий, в том числе и в прошлом туре дома 1:0 над «Гранадой». Сейчас у команды 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории.

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    У «Леганеса» неплохая домашняя статистика. Коллектив выиграл пять встреч из девяти проведенных при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.

    «Мирандес»

    «Мирандесу» же в этом сезоне, скорее всего, уготована борьба за выживание. На текущий момент он с 19 зачетными пунктами разместился вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на балл.

    «Кабаны» за 18 проведенных матчей первенства смогли победить всего лишь в четырех из них. Еще у них на счету семь мировых результатов и такое же количество поражений.

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    • Стоит отметить, что три из четырех викторий «красные» одержали за прошедшие пять встреч чемпионата. Также в этот период они по разу сыграли вничью и проиграли. В минувшем туре коллектив одолел дома «Альбасете» 4:2.

    У «Мирандеса» просто удручающая гостевая статистика. Команда ни разу не победила за восемь игр вдали от дома. У нее три мировые и пять поражений. Причем забито всего три мяча.

    «Леганес» выиграл у «Мирандеса» в последних трех очных противостояниях, в том числе и в прошлом сезоне — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.98, победа «Мирандеса» — 4.06, ничья — 3.28.

    Обе команды набрали в последнее время неплохой ход, но учитывая удручающую гостевую статистику «Мирандеса», в этом поединке мы прогнозируем викторию хозяев поля.

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    «Леганес» — «Мирандес»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Леганес» еще ближе станет к зоне плей-офф
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