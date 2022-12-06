Во вторник, 6 декабря, в стартовом поединке 19-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Мирандеса». Начало — в 21:00 по мск. «Леганес» — «Мирандес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в турнирной таблице Сегунды с 25 баллами находится на девятой строке, но от зоны плей-офф отстает всего на пять пунктов. У клуба из пригорода Мадрида семь викторий, четыре ничьи и семь поражений.

«Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

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В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще три раза сыграл вничью и отпраздновал шесть викторий, в том числе и в прошлом туре дома 1:0 над «Гранадой». Сейчас у команды 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории.

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У «Леганеса» неплохая домашняя статистика. Коллектив выиграл пять встреч из девяти проведенных при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.

«Мирандес»

«Мирандесу» же в этом сезоне, скорее всего, уготована борьба за выживание. На текущий момент он с 19 зачетными пунктами разместился вблизи зоны вылета, опережая ее лишь на балл.

«Кабаны» за 18 проведенных матчей первенства смогли победить всего лишь в четырех из них. Еще у них на счету семь мировых результатов и такое же количество поражений.

Стоит отметить, что три из четырех викторий «красные» одержали за прошедшие пять встреч чемпионата. Также в этот период они по разу сыграли вничью и проиграли. В минувшем туре коллектив одолел дома «Альбасете» 4:2.

У «Мирандеса» просто удручающая гостевая статистика. Команда ни разу не победила за восемь игр вдали от дома. У нее три мировые и пять поражений. Причем забито всего три мяча.

«Леганес» выиграл у «Мирандеса» в последних трех очных противостояниях, в том числе и в прошлом сезоне — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.98, победа «Мирандеса» — 4.06, ничья — 3.28.

Обе команды набрали в последнее время неплохой ход, но учитывая удручающую гостевую статистику «Мирандеса», в этом поединке мы прогнозируем викторию хозяев поля.