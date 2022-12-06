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    «Желтую субмарину» ждет крушение

    «Галатасарай» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Вильярреал»
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    Самуэль Чуквуезе
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Декабря 2022 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Галатасарай»

    Стамбульцы нынешний сезон проводят весьма неплохо. В своем чемпионате команда вновь борется за чемпионский титул, находясь на 2 месте в таблице.

    Более того, «Галатасарай» потрясающе надежно обороняется. В 13 турах команда пропустила всего лишь 10 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Галатасарай» смог одержать сверхуверенную викторию. На выезде был сметен с газона «Башакшехир» (0:7).

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    Вот только эффективность атак по-прежнему оставляет желать лучшего. В 13 матчах Суперлиги забито лишь 23 гола.

    В этом поединке команда явно будет активно идти вперед. Да и продлить серию из четырех побед к ряду было бы неплохо.

    «Вильярреал»

    Нынешний сезон для этой команды складывается не столь удачно. На данный момент «желтая субмарина» находится на 9 месте в турнирной таблице Примеры.

    Причем «Вильярреал» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 15 мячей в ворота соперников.

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    • «Вильярреал» в своем последнем матче добыл три пункта. В кубковой встрече с провинциальным «Санта Амалия» команда была сильнее (0:9).

    В последних матчах команда немного прибавила в игре. Правда, в поединках с приличными оппонентами «Вильярреал» испытывает заметные сложности.

    Дать бой сильному сопернику — неплохая мотивация даже на контрольный матч. Наверняка испанцы не будут отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

    Турки в последних матчах выглядели монолитно, и наверняка на сей раз сыграют активно в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Галатасарая». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.

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    «Галатасарай» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Желтую субмарину» ждет крушение
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