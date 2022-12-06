«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Стамбульцы нынешний сезон проводят весьма неплохо. В своем чемпионате команда вновь борется за чемпионский титул, находясь на 2 месте в таблице.

Более того, «Галатасарай» потрясающе надежно обороняется. В 13 турах команда пропустила всего лишь 10 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Галатасарай» смог одержать сверхуверенную викторию. На выезде был сметен с газона «Башакшехир» (0:7).

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Вот только эффективность атак по-прежнему оставляет желать лучшего. В 13 матчах Суперлиги забито лишь 23 гола.

В этом поединке команда явно будет активно идти вперед. Да и продлить серию из четырех побед к ряду было бы неплохо.

«Вильярреал»

Нынешний сезон для этой команды складывается не столь удачно. На данный момент «желтая субмарина» находится на 9 месте в турнирной таблице Примеры.

Причем «Вильярреал» имеет явные проблемы с реализацией. В 14 матчах забито всего лишь 15 мячей в ворота соперников.

«Вильярреал» в своем последнем матче добыл три пункта. В кубковой встрече с провинциальным «Санта Амалия» команда была сильнее (0:9).

В последних матчах команда немного прибавила в игре. Правда, в поединках с приличными оппонентами «Вильярреал» испытывает заметные сложности.

Дать бой сильному сопернику — неплохая мотивация даже на контрольный матч. Наверняка испанцы не будут отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.05.

На викторию «Вильярреала» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.50.

Турки в последних матчах выглядели монолитно, и наверняка на сей раз сыграют активно в атаке.

Наш прогноз — Победа «Галатасарая». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.40.