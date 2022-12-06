«Атромитос» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 14:00 мск. «Атромитос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атромитос»

«Атромитос» проводит вполне себе посредственный сезон. В своем чемпионате команда находится на 8 строчке в таблице.

Более того, «Атромитос» крайне слабо атакует. В 13 турах команда настреляла только 14 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Атромитос» уступил. Правда, поражение от лидера чемпионата Греции «Панатинаикоса» (2:0) вышло логичным.

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Вот только побеждает «Атромитос» нечасто. В 13 матчах своего чемпионата команда смогла добыть лишь 4 виктории.

В этом поединке команда явно будет действовать в расчете на контратаки. Но свои шансы на гол у греков наверняка будут.

«Ноттингем Форест»

Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. «Лесники», как и положено новичку АПЛ, борются за выживание.

Причем «Ноттингем Форест» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 11 мячей.

«Ноттингем Форест» в своем последнем официальном матче добыл три пункта. Дома команда сумела минимально обыграть «Кристал Пэлас».

Да и с обороной у «Ноттингем Форест» не все в порядке. Пропускает команда в среднем два гола за матч: 30 мячей в 15 поединках.

В своем последнем контрольном поединке «лесники» проиграли. Причем команда уступила скромному «Сток Сити» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.08.

На викторию «Атромитоса» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.63.

«Лесники» постараются реабилитироваться за последнюю неудачу, да и неплохо бы поработать над реализацией.

Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.