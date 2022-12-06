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    «Лесники» выдадут активное начало

    «Атромитос» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, товарищеский матч, 6 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атромитос» — «Ноттингем Форест»
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    Джесси Лингард
    «Атромитос» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 14:00 мск. «Атромитос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Декабря 2022 года
    Атромитос
  • Перистери
    •  Атромитос 14:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Атромитос»

    «Атромитос» проводит вполне себе посредственный сезон. В своем чемпионате команда находится на 8 строчке в таблице.

    Более того, «Атромитос» крайне слабо атакует. В 13 турах команда настреляла только 14 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Атромитос» уступил. Правда, поражение от лидера чемпионата Греции «Панатинаикоса» (2:0) вышло логичным.

    Все прогнозы на футбол

    Вот только побеждает «Атромитос» нечасто. В 13 матчах своего чемпионата команда смогла добыть лишь 4 виктории.

    В этом поединке команда явно будет действовать в расчете на контратаки. Но свои шансы на гол у греков наверняка будут.

    «Ноттингем Форест»

    Нынешний сезон для этой команды складывается крайне сложно. «Лесники», как и положено новичку АПЛ, борются за выживание.

    Причем «Ноттингем Форест» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 11 мячей.

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    • «Ноттингем Форест» в своем последнем официальном матче добыл три пункта. Дома команда сумела минимально обыграть «Кристал Пэлас».

    Да и с обороной у «Ноттингем Форест» не все в порядке. Пропускает команда в среднем два гола за матч: 30 мячей в 15 поединках.

    В своем последнем контрольном поединке «лесники» проиграли. Причем команда уступила скромному «Сток Сити» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Атромитоса» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.63.

    «Лесники» постараются реабилитироваться за последнюю неудачу, да и неплохо бы поработать над реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.

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    «Атромитос» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 06.12.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» выдадут активное начало
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