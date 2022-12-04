«Тенерифе»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно посредственно. В Сегунде островитяне осели на 15 позиции.
Вот только «Тенерифе» имеет проблемы с реализацией. В 18 турах Сегунды забито только 17 мячей.
В предыдущем своем поединке «Тенерифе» вновь разочаровал. Дома канарцы уступили «Реал Овьедо» (0:1).
Два своих последних матча команда проиграла. Правда, до того канарцы выиграли трижды к ряду.
Испанский клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть и в контрольных матчах.
«Брондбю»
Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На данный момент она находится на скромном 10 месте в своем чемпионате.
Причем «Брондбю» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах пропущено уже 28 мячей.
«Брондбю» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда уступила «Виборгу» со счетом 0:2.
В этой встрече «Брондбю» наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник крайне нестабилен.
Основной расчет датчан будет на неплохую атакующую линию. Забивать в составе датчан есть кому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брондбю» предлагают — 2.50.
На викторию «Тенерифе» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.
Датчане
Наш прогноз — Победа «Брондбю». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.