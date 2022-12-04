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    «Брондбю» переиграет канарцев

    «Тенерифе» — «Брондбю». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Брондбю»
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    Нильс Фредериксен
    «Тенерифе» сыграет на своем поле с «Брондбю» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 15:00 мск. «Тенерифе» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 04 Декабря 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 15:00 Брондбю Брондбю
  • Брондбю
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    «Тенерифе»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно посредственно. В Сегунде островитяне осели на 15 позиции.

    Вот только «Тенерифе» имеет проблемы с реализацией. В 18 турах Сегунды забито только 17 мячей.

    В предыдущем своем поединке «Тенерифе» вновь разочаровал. Дома канарцы уступили «Реал Овьедо» (0:1).

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    Два своих последних матча команда проиграла. Правда, до того канарцы выиграли трижды к ряду.

    Испанский клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть и в контрольных матчах.

    «Брондбю»

    Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На данный момент она находится на скромном 10 месте в своем чемпионате.

    Причем «Брондбю» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах пропущено уже 28 мячей.

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  • 01/12/2022

    • «Брондбю» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда уступила «Виборгу» со счетом 0:2.

    В этой встрече «Брондбю» наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник крайне нестабилен.

    Основной расчет датчан будет на неплохую атакующую линию. Забивать в составе датчан есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брондбю» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

    Датчане обладают неплохим атакующим потенциалом, и наверняка постараются его максимально реализовать.

    Наш прогноз — Победа «Брондбю». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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    «Тенерифе» — «Брондбю»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Брондбю» переиграет канарцев
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