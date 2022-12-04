«Тенерифе» сыграет на своем поле с «Брондбю» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 15:00 мск. «Тенерифе» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно посредственно. В Сегунде островитяне осели на 15 позиции.

Вот только «Тенерифе» имеет проблемы с реализацией. В 18 турах Сегунды забито только 17 мячей.

В предыдущем своем поединке «Тенерифе» вновь разочаровал. Дома канарцы уступили «Реал Овьедо» (0:1).

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Два своих последних матча команда проиграла. Правда, до того канарцы выиграли трижды к ряду.

Испанский клуб явно не собирается отсиживаться в тылах. Пора поправлять реализацию, пусть и в контрольных матчах.

«Брондбю»

Эта команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На данный момент она находится на скромном 10 месте в своем чемпионате.

Причем «Брондбю» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 17 матчах пропущено уже 28 мячей.

«Брондбю» в своем последнем матче вновь провалился. Дома команда уступила «Виборгу» со счетом 0:2.

В этой встрече «Брондбю» наверняка постарается сыграть как можно активнее в атаке. Тем паче, соперник крайне нестабилен.

Основной расчет датчан будет на неплохую атакующую линию. Забивать в составе датчан есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Брондбю» предлагают — 2.50.

На викторию «Тенерифе» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

Датчане обладают неплохим атакующим потенциалом , и наверняка постараются его максимально реализовать.

Наш прогноз — Победа «Брондбю». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.