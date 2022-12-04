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    «Анортосис» — «Арис». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Кипра, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анортосис» — «Арис»
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    «Анортосис»
    В воскресенье, 4 декабря, в рамках 13-го тура чемпионата Кипра по футболу «Анортосис» из Фамагусты на своем поле сыграет против лимассольского «Ариса». Начало — в 18:00 по мск. «Анортосис» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анортосис»

    13-кратный чемпион Кипра в последнее время не радует своих поклонников и не может выиграть внутреннее первенство уже 14 лет. Вот и в этом сезоне он вряд ли сможет рассчитывать на золото.

    По итогам 12 проведенных туров клуб из Фамагусты находится лишь на шестой строке в турнирной таблице, имея на счету 17 баллов и уже на 13 пунктов отстает от лидера чемпионата.

    В отрезке последних пяти встреч «Анортосис» демонстрирует неплохие результаты, трижды выиграв и дважды уступив, причем вышестоящим командам. В прошлом игровом дне он в гостях минимально одолел АЕЛ Лимассол 1:0.

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    На своем поле в текущем чемпионате Кипра «сине-белые» выступают не лучшим образом, дважды проиграв, раз сыграв вничью и дважды победив. И оба выигрыша пришлись на последние домашние встречи.

    «Арис»

    «Арис», который ни разу не был чемпионом Кипра, в этом сезоне является одним из претендентов на золото. По тогам 12 туров он с 26 очкам идет третьим, отставая от лидера на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию клуб из Лимассола проиграл две игры, еще две встречи он свел вничью и добился восьми побед. Причем коллектив имеет одну из лучших атак в лиге, забив уже 26 мячей.

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    • Вот уже шесть туров подряд как команда Кокорина не знает горечи поражений. В этот удачный период она добилась четырех викторий и дважды сыграла вничью. Одна из мировых была в прошлом игровом дне — дома с лидирующим «Пафасом» 2:2.

    Выездные игры в этом чемпионате «зелено-белые» проводят значительно лучше, чем домашние. За пять проведенных встреч вне родных стен «Арис» еще не терял баллов, выиграв все матчи с общим счетом 12:2.

    В прошлом сезоне за четыре очных поединка этих клубов дважды сильнее оказался «Арис», один раз верх брал «Анортосис» и раз была ничья. Причем в трех случаях команды выдавали верховой матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ариса» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Анортосиса» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.08.

    Атака «Ариса» в этом сезоне с Кокорины хороша, а «Анартосис» на своем поле в свою очередь забил в трех из четырех последних матчей. Плюс к этому, они между собой зачастую играют по верхам. В общем, прогнозируем здесь тотал больше 2,5 мячей.

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    «Анортосис» — «Арис»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Матч порадует нас результативностью
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