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    «Быки» учинят разгром датчанам

    «РБ Лейпциг» — «Хорсенс». Прогноз, ставка (к. 2.64) на футбол, товарищеский матч, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Хорсенс»
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    Доминик Собослаи
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Хорсенсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 16:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Хорсенс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Декабря 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:00 Хорсенс Хорсенс
  • Хорсенс
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    «РБ Лейпциг»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. Текущее 3 место в Бундеслиге — вполне приличный показатель.

    Причем «РБ Лейпциг» мечтает о Серебряной салатнице. Вот только отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 очков.

    В предыдущем своем поединке «РБ Лейпциг» добыл викторию. На выезде «быки» переиграли «Вердер» (1:2).

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    Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «РБ Лейпциг» представляет собой грозную силу.

    В этом поединке стоит ожидать от «быков» активных атак. Разумеется, команда может банально сыграть на классе.

    «Хорсенс»

    Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. Текущее 9 место в чемпионате Дании успехом назвать трудно.

    «Хорсенс» имеет заметные проблемы с реализацией. В 17 матчах команда забила всего 22 мяча.

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    • «Хорсенс» в своем последнем матче победил. В контрольной встрече минимально был обыгран «Орхус».

    В этой встрече «Хорсенс» явно будет действовать вторым номером. Соперник явно сильнее, но свои шансы у команды наверняка будут.

    Разумеется, встреча с представителем Бундеслиги для команды станет проверкой на прочность. Можно реально оценить свои силы и дать бой сильному оппоненту.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.32.

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    На викторию «Хорсенса» дают — 7.55, ничья оценена — в 5.67.

    «Быки» наверняка будут активно атаковать, да и соперник не отличается надежностью своих тылов.

    Наш прогноз — Фора «РБ Лейпциг» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.14.

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    «РБ Лейпциг» — «Хорсенс»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» учинят разгром датчанам
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