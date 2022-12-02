«РБ Лейпциг»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. Текущее 3 место в Бундеслиге — вполне приличный показатель.
Причем «РБ Лейпциг» мечтает о Серебряной салатнице. Вот только отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 очков.
В предыдущем своем поединке «РБ Лейпциг» добыл викторию. На выезде «быки» переиграли «Вердер» (1:2).
Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «РБ Лейпциг» представляет собой грозную силу.
В этом поединке стоит ожидать от «быков» активных атак. Разумеется, команда может банально сыграть на классе.
«Хорсенс»
Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. Текущее 9 место в чемпионате Дании успехом назвать трудно.
«Хорсенс» имеет заметные проблемы с реализацией. В 17 матчах команда забила всего 22 мяча.
«Хорсенс» в своем последнем матче победил. В контрольной встрече минимально был обыгран «Орхус».
В этой встрече «Хорсенс» явно будет действовать вторым номером. Соперник явно сильнее, но свои шансы у команды наверняка будут.
Разумеется, встреча с представителем Бундеслиги для команды станет проверкой на прочность. Можно реально оценить свои силы и дать бой сильному оппоненту.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.32.
На викторию «Хорсенса» дают — 7.55, ничья оценена — в 5.67.
«Быки»
Наш прогноз — Фора «РБ Лейпциг» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.14.