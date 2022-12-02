«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Хорсенсом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 16:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Хорсенс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. Текущее 3 место в Бундеслиге — вполне приличный показатель.

Причем «РБ Лейпциг» мечтает о Серебряной салатнице. Вот только отставание от лидирующей «Баварии» составляет 6 очков.

В предыдущем своем поединке «РБ Лейпциг» добыл викторию. На выезде «быки» переиграли «Вердер» (1:2).

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Сразу несколько игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «РБ Лейпциг» представляет собой грозную силу.

В этом поединке стоит ожидать от «быков» активных атак. Разумеется, команда может банально сыграть на классе.

«Хорсенс»

Эта команда нынешний сезон проводит ужасающе. Текущее 9 место в чемпионате Дании успехом назвать трудно.

«Хорсенс» имеет заметные проблемы с реализацией. В 17 матчах команда забила всего 22 мяча.

«Хорсенс» в своем последнем матче победил. В контрольной встрече минимально был обыгран «Орхус».

В этой встрече «Хорсенс» явно будет действовать вторым номером. Соперник явно сильнее, но свои шансы у команды наверняка будут.

Разумеется, встреча с представителем Бундеслиги для команды станет проверкой на прочность. Можно реально оценить свои силы и дать бой сильному оппоненту.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.32.

На викторию «Хорсенса» дают — 7.55, ничья оценена — в 5.67.

«Быки» наверняка будут активно атаковать , да и соперник не отличается надежностью своих тылов.

Наш прогноз — Фора «РБ Лейпциг» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.14.