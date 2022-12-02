«Ганновер» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:00 мск. «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ганновер»

Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 5 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

Причем «Ганновер» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая атака, ведь забито всего 25 мячей в 17 матчах.

В предыдущем своем поединке «Ганновер» разочаровал. На выезде команда не сумела одолеть «Хольштайн» (1:1).

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Главным бичом команды является именно слабая реализация. А вот пропускают ганноверцы чуть больше гола за матч.

Дать бой полпреду элиты — уже неплохая мотивация. Да и соперник, мягко говоря, не беспроблемный.

«Герта»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 15 место едва ли можно считать неплохой диспозицией.

Причем «Герта» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 15 матчах чемпионата команда пропустила уже 22 раза.

«Герта» в своем последнем матче победила. Берлинцы переиграли упертый «Кельн» со счетом 2:0.

В этой встрече «Герта» наверняка будет действовать первым номером. И статус обязывает, и забивать в составе команды есть кому.

Осенний цикл команде дается относительно неплохо. Например, своих прямых конкурентов в борьбе за выживание берлинцы обыграли.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Герты» предлагают — 2.00.

На викторию «Ганновера» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

«Старая Дама» сильнее, что и намерена продемонстрировать с первых минут матча , к тому же соперник нестабилен.

Наш прогноз — Победа «Герты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.