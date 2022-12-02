«Ганновер»
Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 5 месте во втором по рангу немецком дивизионе.
Причем «Ганновер» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая атака, ведь забито всего 25 мячей в 17 матчах.
В предыдущем своем поединке «Ганновер» разочаровал. На выезде команда не сумела одолеть «Хольштайн» (1:1).
Главным бичом команды является именно слабая реализация. А вот пропускают ганноверцы чуть больше гола за матч.
Дать бой полпреду элиты — уже неплохая мотивация. Да и соперник, мягко говоря, не беспроблемный.
«Герта»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 15 место едва ли можно считать неплохой диспозицией.
Причем «Герта» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 15 матчах чемпионата команда пропустила уже 22 раза.
«Герта» в своем последнем матче победила. Берлинцы переиграли упертый «Кельн» со счетом 2:0.
В этой встрече «Герта» наверняка будет действовать первым номером. И статус обязывает, и забивать в составе команды есть кому.
Осенний цикл команде дается относительно неплохо. Например, своих прямых конкурентов в борьбе за выживание берлинцы обыграли.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Герты» предлагают — 2.00.
На викторию «Ганновера» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.
Наш прогноз — Победа «Герты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.