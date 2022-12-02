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    Триумф «Старой Дамы» заказывали?!

    «Ганновер» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 2 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Герта»
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    Дэви Зельке
    «Ганновер» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 17:00 мск. «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Декабря 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 17:00 Ганновер-96 Ганновер-96
  • Ганновер
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    «Ганновер»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно ниже своих возможностей. Команда находится лишь на 5 месте во втором по рангу немецком дивизионе.

    Причем «Ганновер» потенциально просто обязан быть в тройке. Мешает слабая атака, ведь забито всего 25 мячей в 17 матчах.

    В предыдущем своем поединке «Ганновер» разочаровал. На выезде команда не сумела одолеть «Хольштайн» (1:1).

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    Главным бичом команды является именно слабая реализация. А вот пропускают ганноверцы чуть больше гола за матч.

    Дать бой полпреду элиты — уже неплохая мотивация. Да и соперник, мягко говоря, не беспроблемный.

    «Герта»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Текущее 15 место едва ли можно считать неплохой диспозицией.

    Причем «Герта» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. В 15 матчах чемпионата команда пропустила уже 22 раза.

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    • «Герта» в своем последнем матче победила. Берлинцы переиграли упертый «Кельн» со счетом 2:0.

    В этой встрече «Герта» наверняка будет действовать первым номером. И статус обязывает, и забивать в составе команды есть кому.

    Осенний цикл команде дается относительно неплохо. Например, своих прямых конкурентов в борьбе за выживание берлинцы обыграли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Герты» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Ганновера» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.60.

    «Старая Дама» сильнее, что и намерена продемонстрировать с первых минут матча, к тому же соперник нестабилен.

    Наш прогноз — Победа «Герты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.50.

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    «Ганновер» — «Герта»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. Триумф «Старой Дамы» заказывали?!
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