ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никлас ФюллькругПоследний шанс для Германии и Бельгии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика 1:2. Онлайн Гарет БейлДневник ЧМ-2022. Англия отправила Бейла на пенсию, антирекорды Катара и спаситель Циммерман
  • 00:12
    • Сборная Мексики одолела Саудовскую Аравию на ЧМ
  • 23:55
    • Сборная Аргентины обыграла Польшу, обе команды вышли в 1/8 финала ЧМ-2022
  • 01:00
    • Месси: Матч с Австралией будет очень сложным
  • 22:26
    • «Сибирь» одержала победу над «Ак Барсом»
  • 22:16
    • «Динамо» в овертайме дожало «Витязь»
  • 22:08
    • Дубль Толчинского помог «Авангарду» обыграть ЦСКА
  • 20:02
    • Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ
    Все новости спорта

    «Славные» наконец-то выстоят на поле «Гранады»

    «Гранада» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Испании, 2 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Гренаду
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    В пятницу, 2 декабря, в стартовом поединке 18-го тура испанской Сегунды «Гранада» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — в 23:30 по мск. «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 02 Декабря 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:30 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    «Гранада»

    «Гранада» в прошлом году вылетела из Примеры и сходу планирует туда вернуться. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 25 баллами идут на седьмой позиции, отставая на два очка от шестой.

    «Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие семь встреч у них только две победы, а также две ничьи и три фиаско.

    Коэффициенты матча Гранада — Алавес

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.103.85Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Гранада» на выезде минимально проиграла соседу по турнирке «Леганесу» со счетом 0:1, а немногим ранее на своем поле разгромила со счетом 4:0 «Альбасете».

    Все прогнозы на футбол

    Что касаемо ее домашней статистики, то в родных стенах «Гранада» выступает великолепно, выиграв шесть матчей из восьми при двух мировых исходах.

    «Алавес»

    «Алавес», который также в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится вернуться в элиту сразу. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в Примеру.

    Клуб из Виктории за 17 проведенных встреч потерпел только одно поражение, семь раз сыграл вничью и девять игр выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирки, опережая третью строку на три пункта.

  • «Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • Где окажется суперзвездный свободный агент?
  • 27/11/2022

    • В прошлом туре «славные» на своем поле обыграли со счетом 2:0 вторую команду «Вильярреала», а игровым днем ранее расписали выездную мировую «Эйбаром», сыграв со счетом 0:0. Сейчас у них 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

    На чужих территориях «Алавес» четыре встречи из восьми закончил вничью, три раза еще он выиграл и только раз уходил с поля поверженным.

    В прошлом сезоне оба матча выиграла «Гранада» — 2:1 и 3:2. Всего же «насриды» дома четыре раза подряд обыгрывают «славных».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.14.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Алавеса» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.22.

    На этот раз прогнозируем, что «славные» смогут избежать поражения. А так как они оба клуба играют в этом сезоне очень нерезультативно, то рекомендуем делать ставку на такой исход — Х2 + ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бруклин — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финикс — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Лейкерс — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Заря — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 02.12.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» наконец-то выстоят на поле «Гранады»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры