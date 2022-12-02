В пятницу, 2 декабря, в стартовом поединке 18-го тура испанской Сегунды «Гранада» на своем поле сыграет против «Алавеса». Начало — в 23:30 по мск. «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в прошлом году вылетела из Примеры и сходу планирует туда вернуться. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 25 баллами идут на седьмой позиции, отставая на два очка от шестой.

«Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие семь встреч у них только две победы, а также две ничьи и три фиаско.

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В минувшем туре «Гранада» на выезде минимально проиграла соседу по турнирке «Леганесу» со счетом 0:1, а немногим ранее на своем поле разгромила со счетом 4:0 «Альбасете».

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Что касаемо ее домашней статистики, то в родных стенах «Гранада» выступает великолепно, выиграв шесть матчей из восьми при двух мировых исходах.

«Алавес»

«Алавес», который также в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится вернуться в элиту сразу. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в Примеру.

Клуб из Виктории за 17 проведенных встреч потерпел только одно поражение, семь раз сыграл вничью и девять игр выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирки, опережая третью строку на три пункта.

В прошлом туре «славные» на своем поле обыграли со счетом 2:0 вторую команду «Вильярреала», а игровым днем ранее расписали выездную мировую «Эйбаром», сыграв со счетом 0:0. Сейчас у них 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было пять викторий.

На чужих территориях «Алавес» четыре встречи из восьми закончил вничью, три раза еще он выиграл и только раз уходил с поля поверженным.

В прошлом сезоне оба матча выиграла «Гранада» — 2:1 и 3:2. Всего же «насриды» дома четыре раза подряд обыгрывают «славных».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.14.

На викторию «Алавеса» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.22.

На этот раз прогнозируем, что «славные» смогут избежать поражения. А так как они оба клуба играют в этом сезоне очень нерезультативно, то рекомендуем делать ставку на такой исход — Х2 + ТМ 2,5.