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    В Нижнекамске забивают все!

    «Нефтехимик» — «Волга». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Волга»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 14:00 мск. «Нефтехимик» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 14:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
  • Ульяновск
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    «Нефтехимик»

    Эта команда является крепким орешком. Кирилл Новиков прекрасно справляется со своими обязанностями.

    В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Нефтехимик» на выезде минимально одолел «Кубань».

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Волга Ульяновск

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    Правда, нижнекамцы забивают маловато. В 18 матчах игроки команды настреляли только 17 мячей.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков нижнекамцы выиграли дважды при трех неудачах.

    «Волга»

    Аутсайдер также не лыком шит. Ульяновцы и не думают сдаваться, и постепенно набирают ход.

    В минувшем туре «Волга» добыла важнейшие три очка. Дома со счетом 2:1 была обыграна «Уфа».

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    • Вот только отставание от искомой 14 позиции составляет 6 очков. Да и атака не блещет: всего 13 голов в 18 турах.

    При этом оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 27 мячей, да и вообще, ульяновцы выиграли только дважды.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Волги» — за 6.05.

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    «Нефтехимик» мчится в зону стыков.

    «Волга» борется за подъем со дна таблицы.

    Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.24.

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    «Нефтехимик» — «Волга»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. В Нижнекамске забивают все!
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