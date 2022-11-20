«Нефтехимик»
Эта команда является крепким орешком. Кирилл Новиков прекрасно справляется со своими обязанностями.
В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Нефтехимик» на выезде минимально одолел «Кубань».
Коэффициенты матча Нефтехимик — Волга Ульяновск
Правда, нижнекамцы забивают маловато. В 18 матчах игроки команды настреляли только 17 мячей.
Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков нижнекамцы выиграли дважды при трех неудачах.
«Волга»
Аутсайдер также не лыком шит. Ульяновцы и не думают сдаваться, и постепенно набирают ход.
В минувшем туре «Волга» добыла важнейшие три очка. Дома со счетом 2:1 была обыграна «Уфа».
Вот только отставание от искомой 14 позиции составляет 6 очков. Да и атака не блещет: всего 13 голов в 18 турах.
При этом оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 27 мячей, да и вообще, ульяновцы выиграли только дважды.
Прогноз и ставка
На победу «Нефтехимика» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Волги» — за 6.05.
«Нефтехимик» мчится в зону стыков.
«Волга»
Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.24.