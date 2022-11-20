«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 14:00 мск. «Нефтехимик» — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Эта команда является крепким орешком. Кирилл Новиков прекрасно справляется со своими обязанностями.

В предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Нефтехимик» на выезде минимально одолел «Кубань».

Коэффициенты матча Нефтехимик — Волга Ульяновск 1X2Новым игрокам 1.583.806.30Фрибет$40

Правда, нижнекамцы забивают маловато. В 18 матчах игроки команды настреляли только 17 мячей.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков нижнекамцы выиграли дважды при трех неудачах.

«Волга»

Аутсайдер также не лыком шит. Ульяновцы и не думают сдаваться, и постепенно набирают ход.

В минувшем туре «Волга» добыла важнейшие три очка. Дома со счетом 2:1 была обыграна «Уфа».

Вот только отставание от искомой 14 позиции составляет 6 очков. Да и атака не блещет: всего 13 голов в 18 турах.

При этом оборона команды частенько дает сбои. Пропущено уже 27 мячей, да и вообще, ульяновцы выиграли только дважды.

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Волги» — за 6.05.

«Нефтехимик» мчится в зону стыков.

«Волга» борется за подъем со дна таблицы .

Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.24.