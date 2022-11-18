Португалия U21 сыграет на своем поле с Чехией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 22:15 мск. Португалия U21 — Чехия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

Португалия U21 традиционно сильна. Команда задает моду в европейском футболе и всегда поставляет кадры в национальную сборную.

В последних матчах Португалия U21 выглядела мощно. Свидетельством тому является серия из пяти побед подряд.

Свой последний на данный момент поединок команда провела успешно. Грузинские сверстники были разбиты (4:1).

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Вот и в этом поединке молодые португальцы явно будут активно атаковать. Состав у команды крепкий, да и амбиций громадье.

Чехия U21

Чехи также не лыком шиты. Правда, в поединках с грандами команда частенько испытывает заметные трудности.

Да и свой последний матч Чехия U21 провела неудачно. Сухая ничья с исландцами явно не устроила.

До того команда добыла две виктории подряд. Причем те же исландцы были обыграны скромно (2:1), а вот Андорра — буквально сметена с газона (7:0).

Нет сомнений, что чешская молодежь будет пытаться проявить себя на фоне столь мощного соперника. Свои шансы у команды наверняка появятся.

Прогноз и ставка

На победу Португалии U21 в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу Чехии U21 — за 5.10.

Португалия U21 пойдет вперед с первых минут матча . Чехи испытывают трудности в матчах с грандами.

Португальская молодежь наверняка начнет матч с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа Португалии U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.07.