В пятницу, 18 ноября, в 16-м туре испанской Сегунды «Гранада» на своем поле сразится с «Альбасете». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Гранада» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но заняла там в итоге 17 позицию и понизилась в классе.

Во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» набрали 22 очка в 15 матчах и находятся вблизи зоны плей-офф, отставая от нее на три пункта. Так что вполне могут вернуться Примеру.

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«Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие пять встреч у них только одна победа, а также две ничьи и два фиаско.

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В минувшем туре «Гранада» уступила на выезде «Овьедо» со счетом 0:1. Что касаемо ее домашней статистики, то в родных стенах она еще не проигрывала, выиграв пять игр при двух мировых исходах.

«Альбасете»

«Альбасете» после годичного перерыва смог вернуться во второй по силе дивизион Испании. В прошлом сезоне он смог выиграть одну из групп третьей лиги и повысился в классе.

Аналогично своему предстоящему противнику, «заводной сыр» отлично провел старт этого чемпионата, но затем сдал свои позиции и с теме же 22 очками находится на строку ниже.

Вот уже как четыре тура коллектив не может одержать победу. Сперва в этой серии он расписал три мировых исхода подряд, после чего проиграл на своей территории «Леванте» со счетом 2:3.

На выезде в данном розыгрыше Сегунды «Альбасете» выступает очень даже неплохо, уступив только раз за семь встреч, а также по три раза победив и сыграв вничью.

В шести минувших очных поединках этих клубов в половине случаев победитель не был определен, два матча выиграла «Гранада» и один раз сильнее оказался «Альбасете». Причем в четырех играх были низы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.90.

На викторию «Альбасете» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.34.

Хотя «Гранада» на своем поле и выступает сильно, но она вполне может не справиться с «Альбасете», который вне родных стен чувствует себя вполне уверенно.