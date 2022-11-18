«Гранада»
Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но заняла там в итоге 17 позицию и понизилась в классе.
Во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» набрали 22 очка в 15 матчах и находятся вблизи зоны плей-офф, отставая от нее на три пункта. Так что вполне могут вернуться Примеру.
Коэффициенты матча Гранада — Альбасете
«Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие пять встреч у них только одна победа, а также две ничьи и два фиаско.
В минувшем туре «Гранада» уступила на выезде «Овьедо» со счетом 0:1. Что касаемо ее домашней статистики, то в родных стенах она еще не проигрывала, выиграв пять игр при двух мировых исходах.
«Альбасете»
«Альбасете» после годичного перерыва смог вернуться во второй по силе дивизион Испании. В прошлом сезоне он смог выиграть одну из групп третьей лиги и повысился в классе.
Аналогично своему предстоящему противнику, «заводной сыр» отлично провел старт этого чемпионата, но затем сдал свои позиции и с теме же 22 очками находится на строку ниже.
Вот уже как четыре тура коллектив не может одержать победу. Сперва в этой серии он расписал три мировых исхода подряд, после чего проиграл на своей территории «Леванте» со счетом 2:3.
На выезде в данном розыгрыше Сегунды «Альбасете» выступает очень даже неплохо, уступив только раз за семь встреч, а также по три раза победив и сыграв вничью.
В шести минувших очных поединках этих клубов в половине случаев победитель не был определен, два матча выиграла «Гранада» и один раз сильнее оказался «Альбасете». Причем в четырех играх были низы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.90.
На викторию «Альбасете» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.34.
Хотя «Гранада» на своем поле и выступает сильно, но она вполне может не справиться с «Альбасете», который вне родных стен чувствует себя вполне уверенно.