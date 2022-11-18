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    «Альбасете» устоит на поле «Гранады»

    «Гранада» — «Альбасете». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 18 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Альбасете»
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    Игрок «Альбасете»
    В пятницу, 18 ноября, в 16-м туре испанской Сегунды «Гранада» на своем поле сразится с «Альбасете». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Гранада» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Ноября 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
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    «Гранада»

    Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но заняла там в итоге 17 позицию и понизилась в классе.

    Во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» набрали 22 очка в 15 матчах и находятся вблизи зоны плей-офф, отставая от нее на три пункта. Так что вполне могут вернуться Примеру.

    Коэффициенты матча Гранада — Альбасете

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    «Красно-белые» очень даже неплохо провели стартовые поединке в Сегунде. Однако затем их результаты желают лучшего. Так, за прошедшие пять встреч у них только одна победа, а также две ничьи и два фиаско.

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    В минувшем туре «Гранада» уступила на выезде «Овьедо» со счетом 0:1. Что касаемо ее домашней статистики, то в родных стенах она еще не проигрывала, выиграв пять игр при двух мировых исходах.

    «Альбасете»

    «Альбасете» после годичного перерыва смог вернуться во второй по силе дивизион Испании. В прошлом сезоне он смог выиграть одну из групп третьей лиги и повысился в классе.

    Аналогично своему предстоящему противнику, «заводной сыр» отлично провел старт этого чемпионата, но затем сдал свои позиции и с теме же 22 очками находится на строку ниже.

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    • Вот уже как четыре тура коллектив не может одержать победу. Сперва в этой серии он расписал три мировых исхода подряд, после чего проиграл на своей территории «Леванте» со счетом 2:3.

    На выезде в данном розыгрыше Сегунды «Альбасете» выступает очень даже неплохо, уступив только раз за семь встреч, а также по три раза победив и сыграв вничью.

    В шести минувших очных поединках этих клубов в половине случаев победитель не был определен, два матча выиграла «Гранада» и один раз сильнее оказался «Альбасете». Причем в четырех играх были низы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Альбасете» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.34.

    Хотя «Гранада» на своем поле и выступает сильно, но она вполне может не справиться с «Альбасете», который вне родных стен чувствует себя вполне уверенно.

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    «Гранада» — «Альбасете»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.11.2022. Прогнозы на футбол. «Альбасете» устоит на поле «Гранады»
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