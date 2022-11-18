18 ноября в столице ОАЭ городе Абу-Даби пройдет товарищеский поединок, в котором сборная Камеруна сыграет против национальной команды Панамы. Начало — в 16:00 по мск. Камерун — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Сборная Камеруна смогла квалифицироваться в финальную часть предстоящего чемпионата мира, и сыграет теперь в группе с Бразилией, Сербией и Швейцарией.

Путевку на поля Катара «неукротимые львы» вырвали у сборной Алжира в матчах плей-офф. Первый поединок они проиграли дома 0:1, но на выезде выиграли по итогам овертайма 2:1 и пробились на мундиаль.

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После того камерунцы заработали путевку еще на Чемпионат африканских наций, переиграв в непростом противостоянии команду Экваториальной Гвинее, уступив 0:1 в гостях и победив 2:0 дома.

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Затем Камерун отыграл три товарняка, где сперва потерпел фиаско от Узбекистана 0:2 и Южной Кореи 0:1, а накануне расписал мировую с Ямайкой — 1:1.

Панама

Национальная команда Панамы же не смогла заработать билет в Катар, финишировав на пятом место в своей квалификационной зоне, отстав от четвертой строки на четыре очка.

После завершения отбора к ЧМ-2022 «канальщики» отыграли три поединка местной Лиги наций, обыграв дома 2:0 Коста-Рику и 5:0 Мартинику, с которой также сыграли вничью на выезде 0:0.

Еще панамцы провели и пять товарищеских встреч, где смогли добыть одну виктории, одолев сборную Бахрейна 2:0, дважды расписали мировые и еще два поединка проиграли.

В ноябре Панама провела три матча, уступив сначала 1:2 Катару, а затем дважды сыграв вничью Саудовской Аравией 1:1 и Венесуэлой 2:2.

Ранее эти сборные между собой не встречались. Этот поединок будет дебютным для них.

Прогноз и ставка на Камерун — Панама

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 1.82.

На викторию Панамы дают — 4.22, ничья оценена — в 3.58.

Панамцы неплохо отыграли товарняки в ноябре и вполне могут устоять в игре с Камеруном, которой не будут здесь выкладываться по полной, учитывая старт в предстоящем мундиале.