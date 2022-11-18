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    Как Сербия проведет генеральную репетицию перед ЧМ-2022?

    Бахрейн — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 18 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бахрейн — Сербия
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    Бахрейн сыграет на своем поле с Сербией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 18:30 мск. Бахрейн — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 18 Ноября 2022 года
    Бахрейн
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    •  Бахрейн 19:00 Сербия Сербия
  • Белград
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    Бахрейн

    Квалификационную кампанию к мировому форуму 2022 года «красные» начали с домашней мировой с Ираком (1:1), во второй игре они переиграли на выезде Камбоджу — 1:0.

    Затем сборная Бахрейна переиграла Иран (1:0), после чего дважды по 0:0 расписала выездные мировые с Гонконгом и иракцами, а также потерпела разгром от Ирана (0:3).

    Коэффициенты матча Бахрейн — Сербия

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    Домашний разгром Гонконга (4:0) в заключительном туре ничем не помог команде, которая не смогла выйти в следующий раунд отбора, заняв 3 место в группе.

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    После этого коллектив неудачно выступил в Кубке арабских наций, заняв последнюю позицию в группе. В последних трех матчах, которые были товарищескими, он не выиграл при двух поражениях.

    Сербия

    В минувшем розыгрыше Лиги наций Сербия выиграла свою группу дивизиона B с 13 очками в активе и повысилась в классе.

    Разгромив Швецию 4:1, она получила отличный шанс побороться за повышение, который использовала, обыграв на выезде Норвегию 2:0.

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    • Ранее у сербской сборной уже была победа с крупным счетом. Она выиграла у Словении 4:1, а после этого обыграла Швецию 1:0.

    На сегодня у команды серия из пяти поединков без поражений при четырех победах и одной ничьей. Грядущая игра будет последней перед стартом балканцев на ЧМ-2022.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — Сербия выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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    Бахрейн — Сербия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.11.2022. Прогнозы на футбол. Как Сербия проведет генеральную репетицию перед ЧМ-2022?
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