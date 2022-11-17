17 ноября в Лиме сборная Перу примет команду Парагвая в товарищеском поединке. Начало игры запланировано на 04:00 по мск. Перу — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Сборная Перу не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре, хоть и была близка к этому. В своей отборочной зоне она заняла пятую строку и получила право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

И там перуанцам пришлось играть на нейтральном поле с национальной командой Австралии. Основное и дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии пенальти точнее оказались австралийцы.

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После завершения квалификационной компании «инки» провели два товарищеских матча, которые состоялись еще в сентября. И тогда они сперва уступили 0:1 Мексике, после чего разгромили Сальвадор — 4:1.

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Стоит отметить, что на своей территории сборная Перу не проигрывает вот уже девять встреч подряд в различных турнирах, выиграв за это время шесть из них при трех мировых исходах.

Парагвай

Национальная команда Парагвая также не смогла квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2022. В своей отборочной зоне она финишировала лишь восьмой среди десяти участников.

Причем за весь отборочный цикл парагвайцы смогли отпраздновать лишь три виктории за 18 проведенных встреч, еще семь матчей они завершили миром и восемь игр проиграли.

В сентябре «гуарани» провели три товарищеских поединка. Сперва в них они с одинаковым счетом по 1:0 переиграли Мексику и ОАЭ, а затем расписали ничью 0:0 с Марокко.

У Парагвая всего лишь одна выездная виктория за 11 проведенных матчей в различных турнирах. Также в этот период команда семь раз уступала и трижды играла вничью.

К слову, перуанцы обыграли парагвайцев на своем поле в последних четырех из пяти матчей при одной мировой.

Прогноз и ставка на Перу — Парагвай

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу Перу предлагают — 2.02.

На викторию Парагвая дают — 3.84, ничья оценена — в 3.22.

В данном противостоянии рекомендуем ставить на викторию хозяев поля, так как они сильно играют в родных стенах, да и зачастую обыгрывают предстоящего противника при своих болельщиках.