Северная Македония
Северная Македония имеет явные сложности с организацией игры. Разумеется, результаты у команды также скромные.
В последних матчах Северная Македония выглядела бледновато. Правда, три последних поединка были проиграны.
Коэффициенты матча Северная Македония — Финляндия
Свой последний поединок Северная Македония провела неудачно. Команда минимально уступила Саудовской Аравии.
Поединки с финнами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.
Финляндия
Финнам также недостает стабильности. Команда из страны Суоми способна выдать яркий матч, а следом банально провалиться.
Зато свой последний матч Финляндия провела успешно. В рамках Лиги наций удалось одолеть Черногорию (0:2).
До того команда расписала мировую с румынами (1:1). Так что у финнов с результатами относительный ажур.
В этой встрече финны явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и соперник имеет проблемы в обороне.
Прогноз и ставка
На победу Северной Македонии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Финляндии — за 3.10.
Северная Македония испытывает сложности в игре и результатах. Финны
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.