Северная Македония сыграет на своем поле с Финляндией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Северная Македония — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония

Северная Македония имеет явные сложности с организацией игры. Разумеется, результаты у команды также скромные.

В последних матчах Северная Македония выглядела бледновато. Правда, три последних поединка были проиграны.

Коэффициенты матча Северная Македония — Финляндия 1X2Новым игрокам 2.173.303.45Фрибет$40

Свой последний поединок Северная Македония провела неудачно. Команда минимально уступила Саудовской Аравии.

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Поединки с финнами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.

Финляндия

Финнам также недостает стабильности. Команда из страны Суоми способна выдать яркий матч, а следом банально провалиться.

Зато свой последний матч Финляндия провела успешно. В рамках Лиги наций удалось одолеть Черногорию (0:2).

До того команда расписала мировую с румынами (1:1). Так что у финнов с результатами относительный ажур.

В этой встрече финны явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и соперник имеет проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

На победу Северной Македонии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Финляндии — за 3.10.

Северная Македония испытывает сложности в игре и результатах. Финны смотрятся монолитнее соперника .

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.