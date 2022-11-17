ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииВ ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом? Сон Хын МинТоп-10 звезд Азии, которые могут разорвать ЧМ-2022 Анхель Ди МарияАргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии
  • 00:46
    • Надаль не выйдет в плей-офф Итогового турнира АТР
  • 18:47
    • Аллегри признан лучшим тренером месяца в Серии А
    Все новости спорта

    В голах недостатка не будет!

    Северная Македония — Финляндия. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Македонии Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Северная Македония — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теему Пукки
    Северная Македония сыграет на своем поле с Финляндией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Северная Македония — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года

    Северная Македония

    Северная Македония имеет явные сложности с организацией игры. Разумеется, результаты у команды также скромные.

    В последних матчах Северная Македония выглядела бледновато. Правда, три последних поединка были проиграны.

    Коэффициенты матча Северная Македония — Финляндия

    1X2Новым игрокам
  • 2.173.303.45Фрибет$40
    •

    Свой последний поединок Северная Македония провела неудачно. Команда минимально уступила Саудовской Аравии.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с финнами для команды традиционно проходят непросто. Из четырех очных встреч выиграна только одна.

    Финляндия

    Финнам также недостает стабильности. Команда из страны Суоми способна выдать яркий матч, а следом банально провалиться.

    Зато свой последний матч Финляндия провела успешно. В рамках Лиги наций удалось одолеть Черногорию (0:2).

  • В ожидании ЧМ-2022. Последняя гастроль Модрича
  • Представляем четвертого участника группы F на чемпионате мира в Катаре — сборную Хорватии
  • 14/11/2022

    • До того команда расписала мировую с румынами (1:1). Так что у финнов с результатами относительный ажур.

    В этой встрече финны явно будут активны в атаке. Забивать в их составе есть кому, да и соперник имеет проблемы в обороне.

    Прогноз и ставка

    На победу Северной Македонии в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу Финляндии — за 3.10.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Северная Македония испытывает сложности в игре и результатах. Финны смотрятся монолитнее соперника.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.34
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Спёрс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Цзянси— Шанхай
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сычуань — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Урава Редс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Иран — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рублев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Молдавия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  NaN
  • Прогноз на матч Узбекистан — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Северная Македония — Финляндия: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. В голах недостатка не будет!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры