Гибралтар
Сборная Гибралтара — андердог европейского футбола. Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции.
Но у «пятьдесят четвертых» есть и некоторые достижения. Так, они смогли по итогам позапрошлой Лиги наций подняться из дивизиона D до дивизиона С. Правда, конкуренцию выиграли у таких же «титанов футбола» как и они — у Лихтенштейна и Сан-Марино.
Коэффициенты матча Гибралтар — Лихтенштейн
Однако в третьей по рангу лиге коллектив надолго не задержался, ожидаемо финишировав последним в своем квартете, набрав всего одно очко в шести играх, расписав мировую дома с Болгарией 1:1.
Отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре коллектив Хулио Рибаса ожидаемо провел плохо, проиграв все десять встреч с общим счетом 4:43.
Лихтенштейн
Национальная команда Лихтенштейна является таким же аутсайдером европейского футбола, как и Гибралтар. Причем у альпийской команды вообще нет никаких достижений.
Лихтенштейнцы проиграли в своих последних 12 поединках с учетом различных турниров. Последний раз они не уступали год тому назад в отборе к ЧМ-2022, сыграв тогда на выезде вничью 1:1 с Арменией.
И в той квалификационной компании коллектив смог набрать очки только в том поединке, а остальные девять он проиграл с общим счетом 1:33. Причем немцам в гостях он уступил аж 0:9.
В последнем розыгрыше Лиги наций сборная Лихтенштейна в самом низшем дивизионе проиграла все шесть проведенных встреч с общим счетом 1:11.
В истории противостоянии этих сборных числится пять матчей, два из которых выиграл Гибралтар, раз сильнее оказался Лихтенштейн и дважды были мировые. Причем в четырех случаях поединки оказались низовыми.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Гибралтара предлагают — 2.08.
На викторию Лихтенштейна дают — 3.65, ничья оценена — в 3.35.
Гибралтар набрался опыта в Лиге С и сейчас выглядит сильнее Лихтенштейна, так что должен побеждать. В общем, прогнозируем здесь выигрыш «пятьдесят четвертых».