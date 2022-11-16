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    В битве «карликов» победит Гибралтар

    Гибралтар — Лихтенштейн. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Джозеф Чиполина
    16 ноября в товарищеском поединке сойдутся сборные Гибралтара и Лихтенштейна. Начало поединка запланировано на 21:00 по мск. Гибралтар — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Гибралтар
  • Лига наций УЕФА. C4
    •  Гибралтар 21:00 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
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    Гибралтар

    Сборная Гибралтара — андердог европейского футбола. Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции.

    Но у «пятьдесят четвертых» есть и некоторые достижения. Так, они смогли по итогам позапрошлой Лиги наций подняться из дивизиона D до дивизиона С. Правда, конкуренцию выиграли у таких же «титанов футбола» как и они — у Лихтенштейна и Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Гибралтар — Лихтенштейн

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    Однако в третьей по рангу лиге коллектив надолго не задержался, ожидаемо финишировав последним в своем квартете, набрав всего одно очко в шести играх, расписав мировую дома с Болгарией 1:1.

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    Отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре коллектив Хулио Рибаса ожидаемо провел плохо, проиграв все десять встреч с общим счетом 4:43.

    Лихтенштейн

    Национальная команда Лихтенштейна является таким же аутсайдером европейского футбола, как и Гибралтар. Причем у альпийской команды вообще нет никаких достижений.

    Лихтенштейнцы проиграли в своих последних 12 поединках с учетом различных турниров. Последний раз они не уступали год тому назад в отборе к ЧМ-2022, сыграв тогда на выезде вничью 1:1 с Арменией.

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    • И в той квалификационной компании коллектив смог набрать очки только в том поединке, а остальные девять он проиграл с общим счетом 1:33. Причем немцам в гостях он уступил аж 0:9.

    В последнем розыгрыше Лиги наций сборная Лихтенштейна в самом низшем дивизионе проиграла все шесть проведенных встреч с общим счетом 1:11.

    В истории противостоянии этих сборных числится пять матчей, два из которых выиграл Гибралтар, раз сильнее оказался Лихтенштейн и дважды были мировые. Причем в четырех случаях поединки оказались низовыми.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Гибралтара предлагают — 2.08.

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    На викторию Лихтенштейна дают — 3.65, ничья оценена — в 3.35.

    Гибралтар набрался опыта в Лиге С и сейчас выглядит сильнее Лихтенштейна, так что должен побеждать. В общем, прогнозируем здесь выигрыш «пятьдесят четвертых».

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    Гибралтар — Лихтенштейн: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. В битве «карликов» победит Гибралтар
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