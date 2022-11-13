«Рома» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:00 мск. «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 26 очков. Отставание от идущего четвертым «Ювентуса» составляет два очка, а от «Наполи» — уже 12.

Очевидно, что к борьбе за Скудетто римляне оказались не готовы, но в целом пока все нормально — команда Жозе Моуринью способна финишировать в топ-4. Но это будет зависеть и от кадровой ситуации. Например, сейчас из-за травм не могут играть Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум.

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Ране на этой неделе «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» (1:1), а перед этим было поражение от «Лацио» (0:1).

«Рома» одержала лишь две победы в пяти предыдущих турах. И еще один неприятный момент — команда Моуринью потерпела три поражения в четырех недавних матчах Серии А на своем поле, проиграв «Аталанте», «Наполи» и «Лацио» — во всех случаях со счетом 0:1.

«Торино»

«Торино» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 14-ти турах 20 очков.

Туринский клуб выиграл три из четырех предыдущих матчей. И можно констатировать, что команда Ивана Юрича значительно прибавила по сравнению с первыми турами.

В конце октября «Торино» одержал домашнюю победу над «Миланом» — 2:1. Примечательно, что автором решающего гола стал Алексей Миранчук.

В прошлом туре «Торино» уверенно разобрался на своем поле с «Сампдорией» — 2:0.

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При этом стоит отметить, что «Торино» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде. Исключением стала лишь игра против «Удинезе», в которой гранатовые одержали победу со счетом 2:1, в том числе благодаря результативной передаче Миранчука.

Прогноз и ставка

На «Рому» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Торино» — за 4.25.

«Роме» явно не хватает травмированных Дибалы и Вейналдума. И особенно отсутствие креативных игроков заметно в матчах против крепких команд, с которым сейчас относится и «Торино».

В общем, очевидно, что «Рома» может потерять очки в предстоящем матче.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.69. Это оптимальный вариант в данном случае.