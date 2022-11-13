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    В Туле забьют все

    «Арсенал» Тула — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Первая лига, 13 ноября 2022 года

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    Кирилл Панченко
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 16:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
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    «Арсенал» Тула

    Олегу Кононову все никак не удается стабилизировать игру команды. Туляки сильны, но очков уже растеряли многовато.

    «Арсенал» Тула имеет скромные атакующие показатели. 25 голов в 17 матчах — явный сигнал для качественных изменений в игре команды.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Краснодар-2

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    Евгений Луценко и Кирилл Панченко настреляли по 7 мячей. Полезен и Сергей Ткачев, в активе которого 3 гола.

    Прогнозы на ФНЛ

    Туляки твердо намерены до зимней паузы запрыгнуть, как минимум, в четверку сильнейших. Кононову отступать уже некуда: кресло под ним шатается давно.

    «Краснодар-2»

    Молодой кубанской поросли не занимать задора, но с результатами все сложно. «Краснодар-2» находится на предпоследнем месте в таблице.

    Предыдущий тур снова сложился для команды безуспешно. «Краснодар-2» дома проиграл «Волгарю» (0:2).

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    • Вот только с атакой имеются заметные проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 11 раз.

    Более того, краснодарцы проиграли четыре своих последних матча. В трех последних кубанцы и вовсе не познали радость забитого гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Краснодара-2» — за 6.90.

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    «Арсенал» Тула нередко ошибается в обороне.

    «Краснодар-2» мотивирован прервать свою безголевую серию.

    Туляки могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Арсенал» Тула — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. В Туле забьют все
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