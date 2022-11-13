«Арсенал» Тула
Олегу Кононову все никак не удается стабилизировать игру команды. Туляки сильны, но очков уже растеряли многовато.
«Арсенал» Тула имеет скромные атакующие показатели. 25 голов в 17 матчах — явный сигнал для качественных изменений в игре команды.
Коэффициенты матча Арсенал Тула — Краснодар-2
Евгений Луценко и Кирилл Панченко настреляли по 7 мячей. Полезен и Сергей Ткачев, в активе которого 3 гола.
Туляки твердо намерены до зимней паузы запрыгнуть, как минимум, в четверку сильнейших. Кононову отступать уже некуда: кресло под ним шатается давно.
«Краснодар-2»
Молодой кубанской поросли не занимать задора, но с результатами все сложно. «Краснодар-2» находится на предпоследнем месте в таблице.
Предыдущий тур снова сложился для команды безуспешно. «Краснодар-2» дома проиграл «Волгарю» (0:2).
Вот только с атакой имеются заметные проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 11 раз.
Более того, краснодарцы проиграли четыре своих последних матча. В трех последних кубанцы и вовсе не познали радость забитого гола.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Краснодара-2» — за 6.90.
«Арсенал» Тула
«Краснодар-2» мотивирован прервать свою безголевую серию.
Туляки могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.