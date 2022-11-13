«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Арсенал» Тула — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Олегу Кононову все никак не удается стабилизировать игру команды. Туляки сильны, но очков уже растеряли многовато.

«Арсенал» Тула имеет скромные атакующие показатели. 25 голов в 17 матчах — явный сигнал для качественных изменений в игре команды.

Коэффициенты матча Арсенал Тула — Краснодар-2 1X2Новым игрокам 1.454.507.50Фрибет$40

Евгений Луценко и Кирилл Панченко настреляли по 7 мячей. Полезен и Сергей Ткачев, в активе которого 3 гола.

Прогнозы на ФНЛ

Туляки твердо намерены до зимней паузы запрыгнуть, как минимум, в четверку сильнейших. Кононову отступать уже некуда: кресло под ним шатается давно.

«Краснодар-2»

Молодой кубанской поросли не занимать задора, но с результатами все сложно. «Краснодар-2» находится на предпоследнем месте в таблице.

Предыдущий тур снова сложился для команды безуспешно. «Краснодар-2» дома проиграл «Волгарю» (0:2).

Вот только с атакой имеются заметные проблемы. В 17 матчах игроки команды отличились всего лишь 11 раз.

Более того, краснодарцы проиграли четыре своих последних матча. В трех последних кубанцы и вовсе не познали радость забитого гола.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Краснодара-2» — за 6.90.

«Арсенал» Тула нередко ошибается в обороне .

«Краснодар-2» мотивирован прервать свою безголевую серию.

Туляки могут банально недооценить соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.