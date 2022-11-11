«Лион» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1, занимая 8 место.

Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. На выезде «Лион» минимально проиграл «Марселю» (0:1).

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Предыдущий тур принес коллективу победу. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Эта виктория стала для «Лиона» второй кряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 14 матчах.

«Ницца»

Эта команда проводит нехарактерный для себя в последние годы блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 9 место в таблице Лиги 1.

«Ницца» забивает чуть больше гола за матч. В 14 турах игроки команды смогла настрелять всего 17 мячей.

В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. «Орлы» выиграли свою групп и вышли в 1/8 финала турнира.

В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех же гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.