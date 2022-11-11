«Лион»
«Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1, занимая 8 место.
Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. На выезде «Лион» минимально проиграл «Марселю» (0:1).
Коэффициенты матча Лион — Ницца
Предыдущий тур принес коллективу победу. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль» (1:0).
Эта виктория стала для «Лиона» второй кряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 14 матчах.
«Ницца»
Эта команда проводит нехарактерный для себя в последние годы блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 9 место в таблице Лиги 1.
«Ницца» забивает чуть больше гола за матч. В 14 турах игроки команды смогла настрелять всего 17 мячей.
В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. «Орлы» выиграли свою групп и вышли в 1/8 финала турнира.
В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех же гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.