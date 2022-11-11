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    Покончит ли «Лион» с беспроигрышной серией «Ниццы»?

    «Лион» — «Ницца». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Лига 1, 11 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ницца»
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    «Ницца» не проигрывает шесть последних матчей
    «Лион» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Ноября 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Ткачи» давненько не блещут результатами. Некогда гегемон французского футбола превратился в середняка Лиги 1, занимая 8 место.

    Вот и минувший тур также не стал для команды успешным. На выезде «Лион» минимально проиграл «Марселю» (0:1).

    Коэффициенты матча Лион — Ницца

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    Предыдущий тур принес коллективу победу. Дома лионцы минимально переиграли «Лилль» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Эта виктория стала для «Лиона» второй кряду. Да и атака команды в относительном порядке: 22 мяча в 14 матчах.

    «Ницца»

    Эта команда проводит нехарактерный для себя в последние годы блеклый сезон. «Ницца» сейчас занимает скромное 9 место в таблице Лиги 1.

    «Ницца» забивает чуть больше гола за матч. В 14 турах игроки команды смогла настрелять всего 17 мячей.

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    • В Лиге конференций команда выступает куда успешнее. «Орлы» выиграли свою групп и вышли в 1/8 финала турнира.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех же гостей оценивается в 4,60, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Лион» с беспроигрышной серией «Ниццы»?
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