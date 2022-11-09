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    Прервет ли «Салернитана» серию побед «Фиорентины»?

    «Фиорентина» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Серия А, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Салернитана»
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    «Фиорентина» идет на 11 месте
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Фиорентина»

    В итальянском чемпионате «Фиалки» поправляют турнирное положение. В прошлом туре «Фиолетовые» переиграли «Сампдорию» на выезде со счётом 2:0.

    В Серии А «Фиорентина» набрала 16 очков и расположилась на 11-м месте с отставанием в один балл от нынешнего соперника.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Салернитана

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    Также на прошлой неделе флорентийцы обыграли латвийский РФШ в групповом раунде Лиги конференций, где вышли в плей-офф.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив побеждал с общей разницей голов 9-2.

    «Салернитана»

    Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. С лидерами сложнее, а вот с соперниками своего уровня «Салернитана» справляется.

    Коллектив находится на 9-м месте в таблице. Правда, с результативностью у команды дела идут не ахти — 16 мячей в 13 турах.

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    • Минувший тур не принес команде три очка. «Салернитана» в домашнем поединке потеряла очки с «Кремонезе» (2:2).

    В трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех же гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Фиорентина» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Салернитана» серию побед «Фиорентины»?
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