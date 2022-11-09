«Фиорентина»
В итальянском чемпионате «Фиалки» поправляют турнирное положение. В прошлом туре «Фиолетовые» переиграли «Сампдорию» на выезде со счётом 2:0.
В Серии А «Фиорентина» набрала 16 очков и расположилась на 11-м месте с отставанием в один балл от нынешнего соперника.
Коэффициенты матча Фиорентина — Салернитана
Также на прошлой неделе флорентийцы обыграли латвийский РФШ в групповом раунде Лиги конференций, где вышли в плей-офф.
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив побеждал с общей разницей голов 9-2.
«Салернитана»
Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. С лидерами сложнее, а вот с соперниками своего уровня «Салернитана» справляется.
Коллектив находится на 9-м месте в таблице. Правда, с результативностью у команды дела идут не ахти — 16 мячей в 13 турах.
Минувший тур не принес команде три очка. «Салернитана» в домашнем поединке потеряла очки с «Кремонезе» (2:2).
В трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.
Успех же гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.