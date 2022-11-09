«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

В итальянском чемпионате «Фиалки» поправляют турнирное положение. В прошлом туре «Фиолетовые» переиграли «Сампдорию» на выезде со счётом 2:0.

В Серии А «Фиорентина» набрала 16 очков и расположилась на 11-м месте с отставанием в один балл от нынешнего соперника.

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Также на прошлой неделе флорентийцы обыграли латвийский РФШ в групповом раунде Лиги конференций, где вышли в плей-офф.

Все прогнозы на Серию А

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив побеждал с общей разницей голов 9-2.

«Салернитана»

Эта команда в последних матчах выглядит весьма симпатично. С лидерами сложнее, а вот с соперниками своего уровня «Салернитана» справляется.

Коллектив находится на 9-м месте в таблице. Правда, с результативностью у команды дела идут не ахти — 16 мячей в 13 турах.

Минувший тур не принес команде три очка. «Салернитана» в домашнем поединке потеряла очки с «Кремонезе» (2:2).

В трех последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, клуб ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех же гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.