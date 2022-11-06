«Вильярреал»
«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 8 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.
В минувшем туре чемпионата команда добыла лишь один балл. «Вильярреал» на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).
Коэффициенты матча Вильярреал — Мальорка
Перед и после данного матча левантийцы сыграли вничью с «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2) и проиграли «Леху» (0:3) в Лиге Европы.
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Таким образом при Кике Сетьене, который возглавил команду 25 октября, та все еще не знает побед и уже дважды потерпела поражения.
«Мальорка»
В позапрошлом туре «Мальорка» смогла прервать безвыигрышную серию благодаря выездной победе над «Валенсией» со счетом 2:1. Она стала лишь третьей в сезоне для островитян.
В прошлом туре балеарцы снова не проиграли, однако и не выиграли, довольствовашись миром с «Эспаньолом» (1:1) на своем поле.
Перед этим они проиграли 3 матча и сыграли вничью. После таких результатов турнирное положение команды слегка изменилось и она занимает 12-е место (13 очков).
В предыдущих турах «Мальорка» с минимально проиграла «Реал Сосьедаду» и «Севилье», а также смогла добиться ничьи с «Эльче».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.
Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставки — обе команды забьют за 2,10.