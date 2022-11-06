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    Вернется ли «Вильярреал» на победный путь?

    «Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 6 ноября 2022 года

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    «Вильярреал» идет на 8 месте
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Мальоркой» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2022 года
    Вильярреал
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    •  Вильярреал 20:30 Мальорка Мальорка
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    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 8 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

    В минувшем туре чемпионата команда добыла лишь один балл. «Вильярреал» на выезде потерпел поражение от «Атлетика» (0:1).

    Коэффициенты матча Вильярреал — Мальорка

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    Перед и после данного матча левантийцы сыграли вничью с «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2) и проиграли «Леху» (0:3) в Лиге Европы.

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    Таким образом при Кике Сетьене, который возглавил команду 25 октября, та все еще не знает побед и уже дважды потерпела поражения.

    «Мальорка»

    В позапрошлом туре «Мальорка» смогла прервать безвыигрышную серию благодаря выездной победе над «Валенсией» со счетом 2:1. Она стала лишь третьей в сезоне для островитян.

    В прошлом туре балеарцы снова не проиграли, однако и не выиграли, довольствовашись миром с «Эспаньолом» (1:1) на своем поле.

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    • Перед этим они проиграли 3 матча и сыграли вничью. После таких результатов турнирное положение команды слегка изменилось и она занимает 12-е место (13 очков).

    В предыдущих турах «Мальорка» с минимально проиграла «Реал Сосьедаду» и «Севилье», а также смогла добиться ничьи с «Эльче».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют за 2,10.

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    «Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вильярреал» на победный путь?
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