«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» нестабилен, но ершист. Команда находится на 5 месте в таблице с отставанием в один балл от третьего.

В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Реал Сосьедад» дома уступил «Бетису» (0:2).

Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Валенсия 1X2Новым игрокам 1.933.404.20Фрибет$40

После того «доностьяррас» еще и были задействованы в еврокубках. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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Матчи с «Валенсией» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Реал Сосьедад» по разу выиграл и проиграл.

«Валенсия»

Левантийцы пребывают на экваторе Примеры. Нынешнее 10 место уже впору назвать характерным для клуба с большими традициями.

Минувший тур команда провела неудачно. Дома «летучие мыши» минимально уступили «Барселоне».

Эта коллизия стала для «Валенсии» второй к ряду. Да и не побеждает команда уже почти месяц.

Левантийцам явно не хватает стабильности. К тому же в лазарете находятся Илайс Мориба и Муктар Диахаби.

Прогноз и ставка

На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Валенсии» — за 4.14.

«Реал Сосьедад» борется за высокие места . «Валенсия» нестабильна в плане результатов.

«Доностьяррас» максимально используют свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.01.