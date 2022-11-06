«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» нестабилен, но ершист. Команда находится на 5 месте в таблице с отставанием в один балл от третьего.
В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Реал Сосьедад» дома уступил «Бетису» (0:2).
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Валенсия
После того «доностьяррас» еще и были задействованы в еврокубках. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи с «Валенсией» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Реал Сосьедад» по разу выиграл и проиграл.
«Валенсия»
Левантийцы пребывают на экваторе Примеры. Нынешнее 10 место уже впору назвать характерным для клуба с большими традициями.
Минувший тур команда провела неудачно. Дома «летучие мыши» минимально уступили «Барселоне».
Эта коллизия стала для «Валенсии» второй к ряду. Да и не побеждает команда уже почти месяц.
Левантийцам явно не хватает стабильности. К тому же в лазарете находятся Илайс Мориба и Муктар Диахаби.
Прогноз и ставка
На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Валенсии» — за 4.14.
«Реал Сосьедад»
«Доностьяррас» максимально используют свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.01.