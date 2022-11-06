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    «Реал Сосьедад» загонит «летучих мышей»

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Примера, 6 ноября 2022 года

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    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 18:15 мск. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Ноября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 18:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» нестабилен, но ершист. Команда находится на 5 месте в таблице с отставанием в один балл от третьего.

    В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Реал Сосьедад» дома уступил «Бетису» (0:2).

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Валенсия

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    После того «доностьяррас» еще и были задействованы в еврокубках. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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    Матчи с «Валенсией» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Реал Сосьедад» по разу выиграл и проиграл.

    «Валенсия»

    Левантийцы пребывают на экваторе Примеры. Нынешнее 10 место уже впору назвать характерным для клуба с большими традициями.

    Минувший тур команда провела неудачно. Дома «летучие мыши» минимально уступили «Барселоне».

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    • Эта коллизия стала для «Валенсии» второй к ряду. Да и не побеждает команда уже почти месяц.

    Левантийцам явно не хватает стабильности. К тому же в лазарете находятся Илайс Мориба и Муктар Диахаби.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реал Сосьедад» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Валенсии» — за 4.14.

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    «Реал Сосьедад» борется за высокие места. «Валенсия» нестабильна в плане результатов.

    «Доностьяррас» максимально используют свои сильные стороны. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.01.

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    «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» загонит «летучих мышей»
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