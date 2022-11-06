«Фрайбург»
«Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 3 месте с отставанием в два балла от лидера «Униона» и отрывом в два от «Дортмунда».
Свой последний поединок в национальном первенства команда провела удачно. «Фрайбург» на выезде легко переиграл «Шальке» (2:0).
Коэффициенты матча Фрайбург — Кёльн
В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.
«Кельн»
В своем предыдущем поединке Бундеслиги «Кельн» добыл ничью. В матче с «Хоффенхаймом» команда забила и пропустила (1:1).
По итогам 10 туров «Козлы» занимают 10 позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков.
В нынешнем европейском сезоне коллектив провалился, вылетев из Лиги конференций, где занял третье место в группе позади «Ниццы» и «Партизана».
Сейчас у команды серия из трех матчей без поражений во всех турнирах при двух ничьих и одной победе.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставки — «Фрайбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.