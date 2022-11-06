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    Удержится ли «Фрайбург» на 3 месте?

    «Фрайбург» — «Кельн». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Германии 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Кельн»
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    «Фрайбург» не проигрывает 5 последних матчей
    «Фрайбург» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Ноября 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 19:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 3 месте с отставанием в два балла от лидера «Униона» и отрывом в два от «Дортмунда».

    Свой последний поединок в национальном первенства команда провела удачно. «Фрайбург» на выезде легко переиграл «Шальке» (2:0).

    Коэффициенты матча Фрайбург — Кёльн

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  • 1.684.004.80Фрибет$40
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    В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.

    «Кельн»

    В своем предыдущем поединке Бундеслиги «Кельн» добыл ничью. В матче с «Хоффенхаймом» команда забила и пропустила (1:1).

    По итогам 10 туров «Козлы» занимают 10 позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

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    • В нынешнем европейском сезоне коллектив провалился, вылетев из Лиги конференций, где занял третье место в группе позади «Ниццы» и «Партизана».

    Сейчас у команды серия из трех матчей без поражений во всех турнирах при двух ничьих и одной победе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставки — «Фрайбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фрайбург» на 3 месте?
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