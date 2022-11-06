«Фрайбург» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фрайбург» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» смотрится мощно как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. В своем чемпионате команда занимает 3 месте с отставанием в два балла от лидера «Униона» и отрывом в два от «Дортмунда».

Свой последний поединок в национальном первенства команда провела удачно. «Фрайбург» на выезде легко переиграл «Шальке» (2:0).

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В Лиге Европы немцы также показали себя блестяще. Они заняли первое место в группе и вышли сразу в 1/8 финала турнира.

Все прогнозы на Бундеслигу

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и двух ничьих.

«Кельн»

В своем предыдущем поединке Бундеслиги «Кельн» добыл ничью. В матче с «Хоффенхаймом» команда забила и пропустила (1:1).

По итогам 10 туров «Козлы» занимают 10 позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

В нынешнем европейском сезоне коллектив провалился, вылетев из Лиги конференций, где занял третье место в группе позади «Ниццы» и «Партизана».

Сейчас у команды серия из трех матчей без поражений во всех турнирах при двух ничьих и одной победе.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставки — «Фрайбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.