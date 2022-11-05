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    «Лесники» добудут три очка

    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, АПЛ, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
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    Райан Йетс
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Ноября 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Лесники» набрали всего 9 очков в 13 матчах.

    Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Ноттингем Форест» на выезде был разбит «Арсеналом» (5:0).

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брентфорд

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    «Ноттингем Форест» ужасающе выглядит в обороне. В 13 матчах АПЛ команда пропустила уже 28 мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «лесники» выиграли трижды при одной неудаче.

    «Брентфорд»

    Эта команда слывет грозой авторитетов. Правда, в нынешнем сезоне она осела в районе экватора таблицы.

    Минувший тур не принес лондонцам положительных эмоций. Дома «Брентфорд» не смог справиться с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    • Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 22 пропущенных мяча в 13 матчах. Да и атаку не назовешь результативной — 19 голов.

    Гости явно постараются как можно активнее сыграть в атаке. Где же еще добывать заветные баллы, как не в матчах с аутсайдерами?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Брентфорда» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Ноттингем Форест» — за 2.75.

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    «Лесникам» уже некуда отступать. Гости крайне нестабильны в плане результатов.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать, иначе есть риск окопаться на дне таблицы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.75.

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    «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» добудут три очка
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