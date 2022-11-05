«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Лесники» набрали всего 9 очков в 13 матчах.
Минувший тур принес команде форменное разочарование. «Ноттингем Форест» на выезде был разбит «Арсеналом» (5:0).
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Брентфорд
«Ноттингем Форест» ужасающе выглядит в обороне. В 13 матчах АПЛ команда пропустила уже 28 мячей.
Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных встреч «лесники» выиграли трижды при одной неудаче.
«Брентфорд»
Эта команда слывет грозой авторитетов. Правда, в нынешнем сезоне она осела в районе экватора таблицы.
Минувший тур не принес лондонцам положительных эмоций. Дома «Брентфорд» не смог справиться с «Вулверхэмптоном» (1:1).
Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 22 пропущенных мяча в 13 матчах. Да и атаку не назовешь результативной — 19 голов.
Гости явно постараются как можно активнее сыграть в атаке. Где же еще добывать заветные баллы, как не в матчах с аутсайдерами?!
Прогноз и ставка
На победу «Брентфорда» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Ноттингем Форест» — за 2.75.
«Лесникам»
Хозяева наверняка будут активно атаковать, иначе есть риск окопаться на дне таблицы. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.75.