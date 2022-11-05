«Эвертон»
«Эвертон» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает скромное 12 место в турнирной таблице.
Зато минувший тур принес команде один зачетный балл. «Эвертон» на выезде расписал мировую с «Фулхэмом» (0:0).
Коэффициенты матча Эвертон — Лестер
«Эвертон» не пропускал в двух последних матчах. Так что с обороной у «ирисок» относительный порядок.
Матчи с «Лестером» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.
«Лестер»
«Лисы» текущий сезон проваливают. Вряд ли кто-то ожидал от команды подвигов, но нынешнее 18 место — явный перебор.
Минувший тур также не принес положительных эмоций. Дома «Лестер» минимально уступил «Манчестер Сити».
Причем до того «лисы» выиграли два матча к ряду. Правда, оборона команды выглядит, как проходной двор: 25 пропущенных мячей в 13 матчах.
Гости явно постараются упереться в матче с неудобным соперником. Состав у «Лестера» неплохой, и явно не сказал своего последнего слова.
Прогноз и ставка
На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лестера» — за 2.90.
«Эвертон» в последних матчах смотрелся довольно симпатично.
«Лестер»
Хозяева наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.40.