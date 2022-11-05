«Эвертон» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 20:30 мск. «Эвертон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Сейчас команда занимает скромное 12 место в турнирной таблице.

Зато минувший тур принес команде один зачетный балл. «Эвертон» на выезде расписал мировую с «Фулхэмом» (0:0).

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«Эвертон» не пропускал в двух последних матчах. Так что с обороной у «ирисок» относительный порядок.

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Матчи с «Лестером» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три.

«Лестер»

«Лисы» текущий сезон проваливают. Вряд ли кто-то ожидал от команды подвигов, но нынешнее 18 место — явный перебор.

Минувший тур также не принес положительных эмоций. Дома «Лестер» минимально уступил «Манчестер Сити».

Причем до того «лисы» выиграли два матча к ряду. Правда, оборона команды выглядит, как проходной двор: 25 пропущенных мячей в 13 матчах.

Гости явно постараются упереться в матче с неудобным соперником. Состав у «Лестера» неплохой, и явно не сказал своего последнего слова.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Лестера» — за 2.90.

«Эвертон» в последних матчах смотрелся довольно симпатично.

«Лестер» крайне нестабилен в плане результатов .

Хозяева наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.40.