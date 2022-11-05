Центральный матч 13-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Наполи» состоится 5 ноября в Бергамо. Начало в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Пользуясь слабостью грандов, подопечные Гасперини заняли второе место, при этом посадка не очень удобная и шаткая. В случае даже ничьи, «бергамаски» могут опуститься ниже, так как по близости «Милан» и «Рома».

В нынешнем сезоне «Аталанта» показывает отличный результат и статистику портит лишь одно поражение. В 12 турах команда одержала 8 побед. Сверху добавим 3 ничьи и получится 27 очков.

Коэффициенты матча Аталанта — Наполи 1X2Новым игрокам 3.353.652.07Фрибет$40

Первое фиаско в сезоне «Аталанта» потерпела дома в позапрошлом туре, когда проиграла «Лацио» со счетом 0:2. Еще из последних результатов — 2:1 с «Сассуоло» и 2:0 с «Эмполи». Отметим, что больше двух голов хозяева забили только в одном матче.

Все прогнозы на Серию А

Чувствительная потеря Мартена де Рона может сказаться на игре в центре поля. Дзаппакоста под вопросом, но он травмирован уже больше месяца.

«Наполи»

«Адзурри» — короли всех королей. Им вполне по силам выиграть титул. Уже сейчас они оторвались на 5 очков от «Аталанты». Без единого поражения коллектив Спаллетти уверенно лидирует, набирая по 3 очка от матча к матчу.

Последний раз «Наполи» терял очки в конце августа. После этого он выиграл 10 раз подряд. Стоит отметить, что «неаполитанцы» являются самой результативной командой лиги и имеют надежную оборону, третью в турнире.

В последних турах гости убрали со своего пути «Болонью» (3:2), «Рому» (1:0) и «Сассуоло» (4:0). 1 ноября коллектив Лучано проиграл «Ливерпулю» в ЛЧ, но все равно вышел в плей-офф.

Последние матчи на выезде — это встречи с «Лацио», «Ромой», «Миланом», «Аяксом». Все закончились победами.

Прогноз и ставка

Это будет очень интересный поединок — противостояние двух лучших команд, которые имеют одни из самых надежных линий обороны. При этом «Аталанта» не отличается результативностью в отличие от соперника.

Разрывы в котировках небольшие, но они есть. 3.40 букмекеры дают на «Аталанту» и 2.11 — на «Наполи».

Остановить «Наполи» сейчас почти нереально. В чемпионате так точно. Результативность и надежная оборона должны сделать свое дело. Плюс хорошая форма лидеров, в том числе и Хвичи Кварацхелии. Ставим на победу гостей.

«Аталанта» — сложный соперник, который умеет навязывать борьбу. Хозяева будут делать все, чтобы остаться на второй строчке. Матч может оказаться не слишком результативным. Рекомендуется поставить на тотал меньше 3. за 1.71.