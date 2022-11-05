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    «Наполи» — недосягаем

    «Аталанта» — «Наполи». Ставки (к. 2.11) и прогноз на футбол, Серия А, 5 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    Центральный матч 13-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Наполи» состоится 5 ноября в Бергамо. Начало в 20:00 по мск. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Ноября 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 20:00 Наполи Наполи
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    «Аталанта»

    Пользуясь слабостью грандов, подопечные Гасперини заняли второе место, при этом посадка не очень удобная и шаткая. В случае даже ничьи, «бергамаски» могут опуститься ниже, так как по близости «Милан» и «Рома».

    В нынешнем сезоне «Аталанта» показывает отличный результат и статистику портит лишь одно поражение. В 12 турах команда одержала 8 побед. Сверху добавим 3 ничьи и получится 27 очков.

    Коэффициенты матча Аталанта — Наполи

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    Первое фиаско в сезоне «Аталанта» потерпела дома в позапрошлом туре, когда проиграла «Лацио» со счетом 0:2. Еще из последних результатов — 2:1 с «Сассуоло» и 2:0 с «Эмполи». Отметим, что больше двух голов хозяева забили только в одном матче.

    Все прогнозы на Серию А

    Чувствительная потеря Мартена де Рона может сказаться на игре в центре поля. Дзаппакоста под вопросом, но он травмирован уже больше месяца.

    «Наполи»

    «Адзурри» — короли всех королей. Им вполне по силам выиграть титул. Уже сейчас они оторвались на 5 очков от «Аталанты». Без единого поражения коллектив Спаллетти уверенно лидирует, набирая по 3 очка от матча к матчу.

    Последний раз «Наполи» терял очки в конце августа. После этого он выиграл 10 раз подряд. Стоит отметить, что «неаполитанцы» являются самой результативной командой лиги и имеют надежную оборону, третью в турнире.

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    • В последних турах гости убрали со своего пути «Болонью» (3:2), «Рому» (1:0) и «Сассуоло» (4:0). 1 ноября коллектив Лучано проиграл «Ливерпулю» в ЛЧ, но все равно вышел в плей-офф.

    Последние матчи на выезде — это встречи с «Лацио», «Ромой», «Миланом», «Аяксом». Все закончились победами.

    Прогноз и ставка

    Это будет очень интересный поединок — противостояние двух лучших команд, которые имеют одни из самых надежных линий обороны. При этом «Аталанта» не отличается результативностью в отличие от соперника.

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    Разрывы в котировках небольшие, но они есть. 3.40 букмекеры дают на «Аталанту» и 2.11 — на «Наполи».

    Остановить «Наполи» сейчас почти нереально. В чемпионате так точно. Результативность и надежная оборона должны сделать свое дело. Плюс хорошая форма лидеров, в том числе и Хвичи Кварацхелии. Ставим на победу гостей.

    «Аталанта» — сложный соперник, который умеет навязывать борьбу. Хозяева будут делать все, чтобы остаться на второй строчке. Матч может оказаться не слишком результативным. Рекомендуется поставить на тотал меньше 3. за 1.71.

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    «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» — недосягаем
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