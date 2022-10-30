ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобедители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне Петр ЯнЭто было ограбление века. Петра Яна несправедливо лишили победы над Шоном О’Мэлли «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
  • 23:57
    • «Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью
  • 23:56
    • «Ланс» всухую победил «Тулузу» на старте 13-го тура Лиги 1
    Все новости спорта

    Очередной разгром от «Спартака»

    «Спартак» — «Торпедо». Ставки (к. 2.18) и прогноз на футбол, РПЛ, 30 октября, 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Торпедо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев
    В 15-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле примет «Торпедо». Матч запланирован на воскресенье, 30 октября. Начало в 16:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •

    «Спартак»

    Пока что москвичи ближе всех к «Зениту». У них на счет 29 очков, с которыми они занимают 2-е место. Команда Гильерме Абаскаля проводит хороший сезон.

    Сейчас «Спартак» показывает хорошую результативность, быстрый и атакующий футбол. На данный момент у хозяев 36 забитых голов и это второй результат в лиге.

    Коэффициенты матча Спартак — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 1.255.8011.50Фрибет$40
    •

    «Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей в турнире. В последних турах команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), обыграла «Крылья Советов» (5:2) и «Химки» (5:0). В Кубке России была победа над «Факелом» (2:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    В лазарете «красно-белых» полузащитник Кристофер Мартинс и защитник Виктор Мозес.

    «Торпедо»

    «Торпедо» ждет тяжелая борьба за выживание. Уже сейчас от зоны плей-офф команду отделяют 6 очков. Она идет последней с 6 баллами на счету.

    В этом месяце «Торпедо» может похвастаться только победой над ЦСКА в Кубке России (1:0). В РПЛ — 2 поражения и 2 ничьи.

  • Победители и неудачники. Провал испанских клубов, неожиданный успех «Интера» и Симоне Индзаги, рекорд Месси и драма в Лондоне
  • Главные итоги пятого тура группового этапа Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Сыграв вничью с «Факелом» (2:2) и «Нижним Новгородом» (0:0), «автозаводцы» проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Ахмату» (0:1).

    Недоступны защитник Илья Кутепов и полузащитник Александр Рязанцев.

    Прогноз и ставка

    «Торпедо» мало что светит в этом поединке. «Спартак» в нынешнем сезоне страшный. Он много забивает и побеждает в большинстве матчей.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Котировки букмекеров не дают никаких шансов «Торпедо» — 1.25 и 12.0 соответственно.

    Коллектив Абаскаля чаще всего забивает 2 и больше голов. Против него выступит самая малозабивающая команда РПЛ на данный момент. «Торпедо» не избежать крупного фиаско. Ставка — победа «Спартака» с форой -2 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.52
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Вашингтон Уизардс — Индиана Пэйсерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Милуоки Бакс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.34
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио Спёрс — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  4.30
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Юта Джаз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Нью-Орлена
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Хьюстон Рокетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ворскла — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Очередной разгром от «Спартака»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры