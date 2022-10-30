«Спартак»
Пока что москвичи ближе всех к «Зениту». У них на счет 29 очков, с которыми они занимают 2-е место. Команда Гильерме Абаскаля проводит хороший сезон.
Сейчас «Спартак» показывает хорошую результативность, быстрый и атакующий футбол. На данный момент у хозяев 36 забитых голов и это второй результат в лиге.
Коэффициенты матча Спартак — Торпедо
«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей в турнире. В последних турах команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), обыграла «Крылья Советов» (5:2) и «Химки» (5:0). В Кубке России была победа над «Факелом» (2:1).
В лазарете «красно-белых» полузащитник Кристофер Мартинс и защитник Виктор Мозес.
«Торпедо»
«Торпедо» ждет тяжелая борьба за выживание. Уже сейчас от зоны плей-офф команду отделяют 6 очков. Она идет последней с 6 баллами на счету.
В этом месяце «Торпедо» может похвастаться только победой над ЦСКА в Кубке России (1:0). В РПЛ — 2 поражения и 2 ничьи.
Сыграв вничью с «Факелом» (2:2) и «Нижним Новгородом» (0:0), «автозаводцы» проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Ахмату» (0:1).
Недоступны защитник Илья Кутепов и полузащитник Александр Рязанцев.
Прогноз и ставка
«Торпедо» мало что светит в этом поединке. «Спартак» в нынешнем сезоне страшный. Он много забивает и побеждает в большинстве матчей.
Котировки букмекеров не дают никаких шансов «Торпедо» — 1.25 и 12.0 соответственно.
Коллектив Абаскаля чаще всего забивает 2 и больше голов. Против него выступит самая малозабивающая команда РПЛ на данный момент. «Торпедо» не избежать крупного фиаско. Ставка — победа «Спартака» с форой -2 за 2.18.