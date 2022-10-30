В 15-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле примет «Торпедо». Матч запланирован на воскресенье, 30 октября. Начало в 16:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Пока что москвичи ближе всех к «Зениту». У них на счет 29 очков, с которыми они занимают 2-е место. Команда Гильерме Абаскаля проводит хороший сезон.

Сейчас «Спартак» показывает хорошую результативность, быстрый и атакующий футбол. На данный момент у хозяев 36 забитых голов и это второй результат в лиге.

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«Спартак» выиграл 4 из 5 последних матчей в турнире. В последних турах команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2), обыграла «Крылья Советов» (5:2) и «Химки» (5:0). В Кубке России была победа над «Факелом» (2:1).

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В лазарете «красно-белых» полузащитник Кристофер Мартинс и защитник Виктор Мозес.

«Торпедо»

«Торпедо» ждет тяжелая борьба за выживание. Уже сейчас от зоны плей-офф команду отделяют 6 очков. Она идет последней с 6 баллами на счету.

В этом месяце «Торпедо» может похвастаться только победой над ЦСКА в Кубке России (1:0). В РПЛ — 2 поражения и 2 ничьи.

Сыграв вничью с «Факелом» (2:2) и «Нижним Новгородом» (0:0), «автозаводцы» проиграли «Локомотиву» (0:1) и «Ахмату» (0:1).

Недоступны защитник Илья Кутепов и полузащитник Александр Рязанцев.

Прогноз и ставка

«Торпедо» мало что светит в этом поединке. «Спартак» в нынешнем сезоне страшный. Он много забивает и побеждает в большинстве матчей.

Котировки букмекеров не дают никаких шансов «Торпедо» — 1.25 и 12.0 соответственно.

Коллектив Абаскаля чаще всего забивает 2 и больше голов. Против него выступит самая малозабивающая команда РПЛ на данный момент. «Торпедо» не избежать крупного фиаско. Ставка — победа «Спартака» с форой -2 за 2.18.