Казанский «Рубин» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 16-го тура Первой лиги. Матч пройдет 30 октября в Казани, начало — в 14:00 мск. «Рубин» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. Отставание от «Алании», которая идет первой, составляет уже восемь очков.

В последнее время страсти вокруг «Рубина» слегка поутихли. Болельщики, кажется, успокоились и больше не требуют немедленной отставки Леонида Слуцкого, как это было в начале месяца, когда казанский клуб сенсационно проиграл ульяновской «Волге» и вылетел из Кубка России.

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После этого «Рубин» провел три матча в рамках Первой лиги, в которых набрал семь очков. После побед над «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2» команда Слуцкого сыграла вничью с «Акроном».

«Рубин» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Балтика»

«Балтика» тем временем находится на второй строчке, набрав в 15-ти турах 28 очков.

«Балтика» явно забуксовала в октябре. Как и «Рубин», калининградский клуб тоже прекратил борьбу в Кубка России, проиграв подольскому «Пересвету».

Дальше были сразу три ничьи — с «Нефтехимиком», «Кубанью» и «Волгой», которая по-прежнему находится на дне таблицы.

Прогнозы на ФНЛ

Беспроигрышная гостевая серия команды Сергея Игнашевича в Первой лиге составляет уже семь матчей (четыре ничьи и три победы).

Прогноз и ставка

На «Рубин» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Балтики» — за 3.04.

В этом матче нет смысла ставить ни на хозяев, ни на гостей. Скорее всего, будет результативная ничья.

«Рубин» под руководством Слуцкого даже в Первой лиге выглядит так себе. То же самое сейчас можно сказать и про «Балтику».

Ставка — ничья + обе забьют за 4.40.