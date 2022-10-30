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    «Рубин» Слуцкого проиграет команде Игнашевича?

    «Рубин» — «Балтика». Прогноз (к. 4.40) и ставки на Первую лигу 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Балтика»
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    «Рубин» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле
    Казанский «Рубин» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 16-го тура Первой лиги. Матч пройдет 30 октября в Казани, начало — в 14:00 мск. «Рубин» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Октября 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 15:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Рубин»

    «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги после 15-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. Отставание от «Алании», которая идет первой, составляет уже восемь очков.

    В последнее время страсти вокруг «Рубина» слегка поутихли. Болельщики, кажется, успокоились и больше не требуют немедленной отставки Леонида Слуцкого, как это было в начале месяца, когда казанский клуб сенсационно проиграл ульяновской «Волге» и вылетел из Кубка России.

    Коэффициенты матча Рубин — Балтика

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    После этого «Рубин» провел три матча в рамках Первой лиги, в которых набрал семь очков. После побед над «СКА-Хабаровск» и «Краснодаром-2» команда Слуцкого сыграла вничью с «Акроном».

    «Рубин» пропустил девять мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Балтика»

    «Балтика» тем временем находится на второй строчке, набрав в 15-ти турах 28 очков.

    «Балтика» явно забуксовала в октябре. Как и «Рубин», калининградский клуб тоже прекратил борьбу в Кубка России, проиграв подольскому «Пересвету».

    Дальше были сразу три ничьи — с «Нефтехимиком», «Кубанью» и «Волгой», которая по-прежнему находится на дне таблицы.

    Прогнозы на ФНЛ

    Беспроигрышная гостевая серия команды Сергея Игнашевича в Первой лиге составляет уже семь матчей (четыре ничьи и три победы).

    Прогноз и ставка

    На «Рубин» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Балтики» — за 3.04.

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    В этом матче нет смысла ставить ни на хозяев, ни на гостей. Скорее всего, будет результативная ничья.

    «Рубин» под руководством Слуцкого даже в Первой лиге выглядит так себе. То же самое сейчас можно сказать и про «Балтику».

    Ставка — ничья + обе забьют за 4.40.

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    «Рубин» — «Балтика»: прогноз, ставка (4.40), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. «Рубин» Слуцкого проиграет команде Игнашевича?
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