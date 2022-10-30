«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 18:15 мск. «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает блестяще. Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере.

В 11 матчах королевский клуб добыл 10 побед при одной ничьей. Да и 28 забитых мячей вызывают восхищение.

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В своем последнем поединке «Реал» Мадрид уступил. В Лиге чемпионов мадридцы проиграли «РБ Лейпцигу» (3:2).

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«Реал» Мадрид традиционно неудачно играет с «Жироной». Из пяти последних матчей выиграно четыре при одной коллизии.

«Жирона»

Эта команда борется за выживание. Сейчас «Жирона» находится в опасной зоне, на 18 месте.

При этом команда добыла лишь две победы. Да и всего лишь 9 набранных очков говорят о явных проблемах.

Минувший тур принес команде один зачетный балл. «Жирона» расписала мировую с «Осасуной» (1:1).

Последняя победа команды пришлась еще на начало осени. Так что с психологией у «Жироны» есть проблемы.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.50, а победу «Жироны» — за 13.00.

«Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать . Оборона «Жироны» выглядит не лучшим образом.

Команда Анчелотти обладает мощной атакой, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.10.