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    «Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 30 октября 2022 года

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    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 18:15 мск. «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2022 года
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    •  Реал Мадрид 18:15 Жирона Жирона
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне выступает блестяще. Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере.

    В 11 матчах королевский клуб добыл 10 побед при одной ничьей. Да и 28 забитых мячей вызывают восхищение.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Жирона

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  • 1.226.4013.00Фрибет$40
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    В своем последнем поединке «Реал» Мадрид уступил. В Лиге чемпионов мадридцы проиграли «РБ Лейпцигу» (3:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» Мадрид традиционно неудачно играет с «Жироной». Из пяти последних матчей выиграно четыре при одной коллизии.

    «Жирона»

    Эта команда борется за выживание. Сейчас «Жирона» находится в опасной зоне, на 18 месте.

    При этом команда добыла лишь две победы. Да и всего лишь 9 набранных очков говорят о явных проблемах.

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    • Минувший тур принес команде один зачетный балл. «Жирона» расписала мировую с «Осасуной» (1:1).

    Последняя победа команды пришлась еще на начало осени. Так что с психологией у «Жироны» есть проблемы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 6.50, а победу «Жироны» — за 13.00.

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    «Реал» Мадрид наверняка будет активно атаковать. Оборона «Жироны» выглядит не лучшим образом.

    Команда Анчелотти обладает мощной атакой, что и докажет с первых минут встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» обеспечат голепад
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