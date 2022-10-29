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    «Ворскла» прибавит после перерыва

    «Ворскла» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, УПЛ, 29 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Минай»
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    «Ворскла»
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 октября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Октября 2022 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 13:00 Минай Минай
  • Минай
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    «Ворскла»

    «Ворскла» в нынешнем чемпионате выглядит уныло. Команда Виктора Скрипника чередует неплохие матчи с откровенно бледными.

    В минувшем туре «Ворскла» добыла один зачетный балл. Команда добыла героическую ничью в матче с «Динамо» (1:1).

    Главным бичом полтавчан является слабая оборона. В 9 матчах полтавчане пропустили уже 14 раз.

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    «Ворскла» успешно противостоит закарпатцам. В трех очных поединках добыто две виктории при одном паритете.

    «Минай»

    Команда Владимира Шарана проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 10 место выглядит приличной диспозицией.

    «Минай» крайне слабо выглядит в плане реализации. В 8 матчах забито всего шесть мячей.

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    • Минувший тур «Минай» может записать себе в актив. На выезде закарпатцы сенсационно одолели «Металлист 1925» (0:1).

    Наверняка закарпатцы будут рады и ничьей в этом поединке. Да и свои шансы у ворот полтавчан подопечные Шарана наверняка получат.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.90.

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    «Ворскла» наверняка будет активно атаковать.

    «Минай» забивает с огромной натугой.

    Команда Скрипника способна прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» во 2 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Ворскла» — «Минай»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ворскла» прибавит после перерыва
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