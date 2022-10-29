«Ворскла» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 октября, начало — в 13:00 мск. «Ворскла» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» в нынешнем чемпионате выглядит уныло. Команда Виктора Скрипника чередует неплохие матчи с откровенно бледными.

В минувшем туре «Ворскла» добыла один зачетный балл. Команда добыла героическую ничью в матче с «Динамо» (1:1).

Главным бичом полтавчан является слабая оборона. В 9 матчах полтавчане пропустили уже 14 раз.

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«Ворскла» успешно противостоит закарпатцам. В трех очных поединках добыто две виктории при одном паритете.

«Минай»

Команда Владимира Шарана проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 10 место выглядит приличной диспозицией.

«Минай» крайне слабо выглядит в плане реализации. В 8 матчах забито всего шесть мячей.

Минувший тур «Минай» может записать себе в актив. На выезде закарпатцы сенсационно одолели «Металлист 1925» (0:1).

Наверняка закарпатцы будут рады и ничьей в этом поединке. Да и свои шансы у ворот полтавчан подопечные Шарана наверняка получат.

Прогноз и ставка

На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.90.

«Ворскла» наверняка будет активно атаковать .

«Минай» забивает с огромной натугой.

Команда Скрипника способна прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» во 2 тайме с коэффициентом 2.25.