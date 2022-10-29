«Ворскла»
«Ворскла» в нынешнем чемпионате выглядит уныло. Команда Виктора Скрипника чередует неплохие матчи с откровенно бледными.
В минувшем туре «Ворскла» добыла один зачетный балл. Команда добыла героическую ничью в матче с «Динамо» (1:1).
Главным бичом полтавчан является слабая оборона. В 9 матчах полтавчане пропустили уже 14 раз.
«Ворскла» успешно противостоит закарпатцам. В трех очных поединках добыто две виктории при одном паритете.
«Минай»
Команда Владимира Шарана проводит довольно неплохой сезон. Нынешнее 10 место выглядит приличной диспозицией.
«Минай» крайне слабо выглядит в плане реализации. В 8 матчах забито всего шесть мячей.
Минувший тур «Минай» может записать себе в актив. На выезде закарпатцы сенсационно одолели «Металлист 1925» (0:1).
Наверняка закарпатцы будут рады и ничьей в этом поединке. Да и свои шансы у ворот полтавчан подопечные Шарана наверняка получат.
Прогноз и ставка
На победу «Ворсклы» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Миная» — за 3.90.
«Ворскла»
«Минай» забивает с огромной натугой.
Команда Скрипника способна прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» во 2 тайме с коэффициентом 2.25.