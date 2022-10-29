«Севилья» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В прошлом туре «Севилья» проиграла «Реалу» 1:3 на его поле в рамках чемпионата Испании, где она находится в нижней части турнирной таблицы, опережая зону вылета лишь на два очка.

Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 16 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба.

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Всего 2 победы в 11 матчах — ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 11 мячей в чемпионате.

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Команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и весной продолжит выступления в Лиге Европы.

«Райо Вальекано»

Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» находится на 10 месте с 15 очками в активе.

Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 11 матчах забито всего лишь 16 мячей.

Свой последний поединок «Райо Вальекано» может записать себе в актив. Дома команда разгромила «Кадис» (5:1) на своем поле.

В последних трех поединках мадридцы не знают поражений при двух ничьих и одной победе.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.