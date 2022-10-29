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    Вернется ли «Севилья» к победам в Ла Лиге?

    «Севилья» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Примера, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Райо Вальекано»
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    «Севилья» идет на 16 месте
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 19:30 мск. «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:30 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Севилья»

    В прошлом туре «Севилья» проиграла «Реалу» 1:3 на его поле в рамках чемпионата Испании, где она находится в нижней части турнирной таблицы, опережая зону вылета лишь на два очка.

    Клуб в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 16 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба.

    Коэффициенты матча Севилья — Райо Вальекано

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    Всего 2 победы в 11 матчах — ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 11 мячей в чемпионате.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и весной продолжит выступления в Лиге Европы.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» находится на 10 месте с 15 очками в активе.

    Правда, дела с атакой у команды обстоят не лучшим образом. В 11 матчах забито всего лишь 16 мячей.

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    • Свой последний поединок «Райо Вальекано» может записать себе в актив. Дома команда разгромила «Кадис» (5:1) на своем поле.

    В последних трех поединках мадридцы не знают поражений при двух ничьих и одной победе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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    «Севилья» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Севилья» к победам в Ла Лиге?
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