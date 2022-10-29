«Динамо» Брест
Для брестчан этот поединок — лобовой. Даже ничья устроит динамовцев, прибавивших во второй части чемпионата.
Отрыв от зоны стыков составляет 4 очка. Правда, проигрывать находящимся в ней витеблянам нельзя ни в коем случае.
Минувший тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Динамо» Брест на выезде расписал мировую с минскими одноклубниками (1:1).
С «Витебскюом» брестчане исторически играют сложно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при двух коллизиях.
«Витебск»
Эта команда абсолютно неожиданно оказалась в группе аутсайдеров. Витеблянам нужно срочно выбираться со своего 14 места!
При этом «Витебск» ужасно атакует (22 гола). Да и пропускает команда многовато — 41 мяч.
В минувшем туре «Витебск» вновь не добыл очков. Дома команда минимально уступила «Слуцку».
К слову, команда проиграла уже третий матч к ряду. С такой тенденцией можно и напрямую вылететь, ведь гандикап от 15 места минимальный.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Брест в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Витебска» — за 3.76.
«Динамо» Брест в последних матчах выглядит привлекательно. «Витебск»
Брестчане по игре выглядят монолитнее. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест в 1 тайме с коэффициентом 2.53.