«Борнмут»
В АПЛ хозяевам сейчас непросто. После возвращения команда сыграла 12 матчей и смогла набрать только 13 очков. Она занимает 14-е место в таблице АПЛ.
«Вишни» потерпели уже 5 поражений, 2 из которых были в прошлых турах. «Горожане» минимально уступили «Саутгемптону» (0:1) и пропустили 2 гола от «Вест Хэма» (0:2).
Коэффициенты матча Борнмут — Тоттенхэм
Последняя победа «Борнмута» была 8 октября, когда команда одолела дома «Лестер» со счетом 2:1. Кстати, у хозяев один из наименьших показателей забитых голов в лиге (10).
Травмированы полузащитник Дэвид Брукс и полузащитник Ллойд Келли.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» наверняка намерен прервать серию поражений, которую он собрал в последних двух турах. «Шпоры» потерпели неудачу в противостоянии с «Ман Юнайтед» (0:2), а также они проиграли «Ньюкаслу» (1:2).
На неделе лондонцы сыграли со «Спортингом» в Лиге чемпионов. Матч завершился вничью 1:1. Расслабиться перед последним туром группового этапа не удалось, так как в группе команды Антонио Конте все 4 клуба претендуют на выход в плей-офф.
У «шпор» травмированы полузащитник Деян Кулусевски и форвард Ришарлисон.
Прогноз и ставка
«Борнмуту» будет очень непросто в этом матче. «Тоттенхэм» злой после двух поражений в чемпионате и матча в ЛЧ, где у него отобрали победу на последних секундах.
Таким образом, вполне справедливо, что гостей оценивают в качестве фаворита. Котировки букмекеров на игру составляют 5.00 и 1.71 соответственно.
Рекомендуется поставить на победу «Тоттенхэма» за 1.71. Чтобы сохранить 3-е место в таблице, команде Конте нужно выиграть.