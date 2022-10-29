29 октября, 14-й тура АПЛ, стадион «Виталити» — «Борнмут» примет «Тоттенхэм». Поединок начнется в 17:00 мск. «Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

В АПЛ хозяевам сейчас непросто. После возвращения команда сыграла 12 матчей и смогла набрать только 13 очков. Она занимает 14-е место в таблице АПЛ.

«Вишни» потерпели уже 5 поражений, 2 из которых были в прошлых турах. «Горожане» минимально уступили «Саутгемптону» (0:1) и пропустили 2 гола от «Вест Хэма» (0:2).

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Последняя победа «Борнмута» была 8 октября, когда команда одолела дома «Лестер» со счетом 2:1. Кстати, у хозяев один из наименьших показателей забитых голов в лиге (10).

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Травмированы полузащитник Дэвид Брукс и полузащитник Ллойд Келли.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» наверняка намерен прервать серию поражений, которую он собрал в последних двух турах. «Шпоры» потерпели неудачу в противостоянии с «Ман Юнайтед» (0:2), а также они проиграли «Ньюкаслу» (1:2).

На неделе лондонцы сыграли со «Спортингом» в Лиге чемпионов. Матч завершился вничью 1:1. Расслабиться перед последним туром группового этапа не удалось, так как в группе команды Антонио Конте все 4 клуба претендуют на выход в плей-офф.

У «шпор» травмированы полузащитник Деян Кулусевски и форвард Ришарлисон.

Прогноз и ставка

«Борнмуту» будет очень непросто в этом матче. «Тоттенхэм» злой после двух поражений в чемпионате и матча в ЛЧ, где у него отобрали победу на последних секундах.

Таким образом, вполне справедливо, что гостей оценивают в качестве фаворита. Котировки букмекеров на игру составляют 5.00 и 1.71 соответственно.

Рекомендуется поставить на победу «Тоттенхэма» за 1.71. Чтобы сохранить 3-е место в таблице, команде Конте нужно выиграть.