«Фрайбург»
«Фрайбург» находится на первом месте в своем квартете. Причем немцы почти обеспечили себе эту позицию, оторвавшись на 5 очков от «Карабаха».
Отметим мощную атаку команды, настрелявшую 11 мячей. Да и оборона — бетон (1 пропущенный мяч).
Коэффициенты матча Фрайбург — Олимпиакос
Предыдущий тур своего чемпионата «Фрайбург» провел продуктивно. Дома был обыгран «Вердер» (2:0).
«Фрайбург» наверняка постарается утвердиться на первой позиции. Разумеется, хозяева будут активно идти вперед.
«Олимпиакос»
Эта команда переживает непростые времена. В Лиге Европы греки замыкают турнирную таблицу с одним зачетным баллом в активе.
«Олимпиакос» забил всего один мяч. При этом греки пропустили в свои ворота уже 8 мячей.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Олимпиакос» переиграл «Панетоликос» (0:2), но идет всего лишь на 4 месте в своем чемпионате.
Проблемы с реализацией никуда не делись. Между тем, грекам нужно рисковать, ведь шансы зацепиться за евровесну еще имеются.
Прогноз и ставка
На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Олимпиакоса» — за 6.50.
«Фрайбург» в последних матчах выглядел не столь монолитно. Греки
«Олимпиакос» наверняка сможет дать бой немцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Олимпиакоса» или ничья с коэффициентом 2.50.