«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Олимпиакосом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. «Фрайбург» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» находится на первом месте в своем квартете. Причем немцы почти обеспечили себе эту позицию, оторвавшись на 5 очков от «Карабаха».

Отметим мощную атаку команды, настрелявшую 11 мячей. Да и оборона — бетон (1 пропущенный мяч).

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Предыдущий тур своего чемпионата «Фрайбург» провел продуктивно. Дома был обыгран «Вердер» (2:0).

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«Фрайбург» наверняка постарается утвердиться на первой позиции. Разумеется, хозяева будут активно идти вперед.

«Олимпиакос»

Эта команда переживает непростые времена. В Лиге Европы греки замыкают турнирную таблицу с одним зачетным баллом в активе.

«Олимпиакос» забил всего один мяч. При этом греки пропустили в свои ворота уже 8 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Олимпиакос» переиграл «Панетоликос» (0:2), но идет всего лишь на 4 месте в своем чемпионате.

Проблемы с реализацией никуда не делись. Между тем, грекам нужно рисковать, ведь шансы зацепиться за евровесну еще имеются.

Прогноз и ставка

На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Олимпиакоса» — за 6.50.

«Фрайбург» в последних матчах выглядел не столь монолитно. Греки еще не потеряли шансов на 3 место в группе .

«Олимпиакос» наверняка сможет дать бой немцам. Наши прогноз и ставка — Победа «Олимпиакоса» или ничья с коэффициентом 2.50.