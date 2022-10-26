«Брюгге»
«Брюгге» сенсационно лидирует в группе с максимальным количеством очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира.
В случае даже ничьей в грядущем поединке на своем поле команда обеспечит себе победу в квартете и лучшие шансы на более легкого соперника в 1/8 финала.
Коэффициенты матча Брюгге — Порту
Коллектив неожиданно одолел дома «Байер» (1:0), разгромила на выезде «Порту» (4:0), переиграл на своем поле «Атлетико» (2:0) и сыграл вничью с ним же в гостях (0:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Клуб, который занимает лишь третье место в чемпионате Бельгии с отставанием в восемь очков от лидера «Генка», не проигрывает в четырех последних играх во всех турнирах.
«Порту»
Как и в чемпионате своей страны, «Порту» показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов, где идет на втором месте в группе с отставанием в четыре очка от соперника.
Отрыв от третьего в квартете «Атлетико» составляет два балла, поэтому клуб еще не обеспечил себе выход в плей-офф.
Из-за двух поражений «Драконы» сейчас отстают от лидера португальской лиги на шесть очков. В остальном команда хороша — 22 забитых и 7 пропущенных.
До последнего матча в своем первенстве, в котором он уступил дома «Бенфике», коллектив не знал поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.