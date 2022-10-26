Во вторник, 26 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Брюгге» на своем поле сыграет против «Порту». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Брюгге» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брюгге»

«Брюгге» сенсационно лидирует в группе с максимальным количеством очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

В случае даже ничьей в грядущем поединке на своем поле команда обеспечит себе победу в квартете и лучшие шансы на более легкого соперника в 1/8 финала.

Коэффициенты матча Брюгге — Порту 1X2Новым игрокам 3.303.452.17Фрибет$40

Коллектив неожиданно одолел дома «Байер» (1:0), разгромила на выезде «Порту» (4:0), переиграл на своем поле «Атлетико» (2:0) и сыграл вничью с ним же в гостях (0:0).

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Клуб, который занимает лишь третье место в чемпионате Бельгии с отставанием в восемь очков от лидера «Генка», не проигрывает в четырех последних играх во всех турнирах.

«Порту»

Как и в чемпионате своей страны, «Порту» показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов, где идет на втором месте в группе с отставанием в четыре очка от соперника.

Отрыв от третьего в квартете «Атлетико» составляет два балла, поэтому клуб еще не обеспечил себе выход в плей-офф.

Из-за двух поражений «Драконы» сейчас отстают от лидера португальской лиги на шесть очков. В остальном команда хороша — 22 забитых и 7 пропущенных.

До последнего матча в своем первенстве, в котором он уступил дома «Бенфике», коллектив не знал поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.