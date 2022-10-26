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    Оформит ли «Брюгге» победу в группе Лиги чемпионов?

    «Брюгге» — «Порту». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 26 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Порту»
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    «Брюгге» уже вышел в плей-офф
    Во вторник, 26 октября, в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета B «Брюгге» на своем поле сыграет против «Порту». Начало поединка намечено на 19:45 по мск. «Брюгге» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 26 Октября 2022 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 19:45 Порту Порту
  • Порту
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    «Брюгге»

    «Брюгге» сенсационно лидирует в группе с максимальным количеством очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

    В случае даже ничьей в грядущем поединке на своем поле команда обеспечит себе победу в квартете и лучшие шансы на более легкого соперника в 1/8 финала.

    Коэффициенты матча Брюгге — Порту

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    Коллектив неожиданно одолел дома «Байер» (1:0), разгромила на выезде «Порту» (4:0), переиграл на своем поле «Атлетико» (2:0) и сыграл вничью с ним же в гостях (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Клуб, который занимает лишь третье место в чемпионате Бельгии с отставанием в восемь очков от лидера «Генка», не проигрывает в четырех последних играх во всех турнирах.

    «Порту»

    Как и в чемпионате своей страны, «Порту» показывает хорошие результаты в Лиге чемпионов, где идет на втором месте в группе с отставанием в четыре очка от соперника.

    Отрыв от третьего в квартете «Атлетико» составляет два балла, поэтому клуб еще не обеспечил себе выход в плей-офф.

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    • Из-за двух поражений «Драконы» сейчас отстают от лидера португальской лиги на шесть очков. В остальном команда хороша — 22 забитых и 7 пропущенных.

    До последнего матча в своем первенстве, в котором он уступил дома «Бенфике», коллектив не знал поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

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    «Брюгге» — «Порту»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли «Брюгге» победу в группе Лиги чемпионов?
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