Матч 11-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» Менхенгладбах и «Айнтрахтом» состоится 22 октября в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Пони» постепенно выровняли игру и теперь находятся в зоне еврокубков, а точнее на 6-м месте. За 10 туров команда смогла разжиться 16 очками.

Хозяева набрали хороший ход. За 5 туров у них только одно поражение и 8 набранных очков. О хорошей форме свидетельствуют 11 забитых голов. За такой отрезок сезона это один из лучших показателей.

«Боруссия» победила «Лейпциг» (3:0) и «Кельн» (5:2). Между успешными выступлениями было поражение от «Вердера» (1:5). В последних матчах месяца коллектив сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2) и проиграл «Дармштадту» в Кубке Германии (1:2).

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Травмированы Янн Зоммер, Ханнес Вольф, Ко Итакура и Флориан Нойхаус. Под вопросом Кристоф Крамер.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» опережает соперника на один пункт и занимает позицию выше. В нынешнем сезоне у «орлов» полный порядок с результативностью (21), по которой они уступают только «Баварии».

Команда Оливера Гласнера выступает на три фронта. В последнем матче она пробилась в 1/8 финала Кубка Германии, обыграв «Штутгарт Кикерс» (2:0).

В Лиге чемпионов «Айнтрахт» проиграл сыграл вничью с «Тоттенхэмом», а также потерпел от него поражение (0:0, 2:3). 15 октября гости одержали крупную победу над «Байером» в Бундеслиге (5:1).

Травмированы полузащитник Макото Хасебе и форвард Ансгар Кнауфф.

Прогноз и ставка

Котировки на этот матч составляют 2.28 и 2.95 соответственно. На ничью букмекеры дают 3.80.

Это встреча двух команд, матчи с участием которых редко завершаются со скучным счетом. У «Айнтрахта» 21 забитый мяч и 17 пропущенных. Это наибольшее соотношение в Бундеслиге на данный момент.

Рекомендуемая ставка — тотал больше 3.5. Этот вариант можно взять с котировкой 2.36.