«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия»
«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков. Отставание от «Униона», неожиданного лидера, составляет семь очков, а от «Баварии» — три.
В общем, пока еще ничего не потеряно, и вполне вероятно, что «Дортмунд» все-таки станет одним из главных участников чемпионской гонки.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Штутгарт
В этом плане показательным стал домашний матч с «Баварией» (2:2). «Боруссия» «горела» 0:2, но в в итоге совершила сумасшедший камбэк.
Правда, после этого команда Эдина Терзича уступила «Униону» (0:2), но в матчах против берлинского клуба сейчас все страдают.
Ранее на этой неделе «Боруссия» уверенно выиграла у «Ганновера» (2:0) в рамках Кубка Германии.
«Штутгарт»
«Штутгарт» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в десяти матчах восемь очков.
В начале октября руководство клуба решила встряхнуть команду, отправив в отставку главного тренера Пеллегрино Матараццо, вместо которого был назначен Михаэль Виммер.
И под руководством нового тренера «швабы» сразу же разнесли «Бохум» (4:1). А еще через несколько дней «Штутгарт» разбил «Арминию» (6:1) в матче Кубка Германии.
Десять забитых мячей в двух матчах — о таком болельщики «Штутгарта» не могли даже мечтать. Так что смена главного тренера, похоже, была очень кстати.
«Штутгарт» еще ни разу не выигрывал в текущем сезоне Бундеслиги.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Штутгарта» — за 5.95.
Есть такое ощущение, что «Боруссия» пропустит, возможно, даже не один раз, но все равно выиграет.
В общем, матч, скорее всего, получится веселым и результативным.
Ставка — победа «Боруссии» + обе команды забьют за 2.90.