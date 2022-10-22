Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия»

«Боруссия» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после десяти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков. Отставание от «Униона», неожиданного лидера, составляет семь очков, а от «Баварии» — три.

В общем, пока еще ничего не потеряно, и вполне вероятно, что «Дортмунд» все-таки станет одним из главных участников чемпионской гонки.

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В этом плане показательным стал домашний матч с «Баварией» (2:2). «Боруссия» «горела» 0:2, но в в итоге совершила сумасшедший камбэк.

Все прогнозы на Бундеслигу

Правда, после этого команда Эдина Терзича уступила «Униону» (0:2), но в матчах против берлинского клуба сейчас все страдают.

Ранее на этой неделе «Боруссия» уверенно выиграла у «Ганновера» (2:0) в рамках Кубка Германии.

«Штутгарт»

«Штутгарт» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в десяти матчах восемь очков.

В начале октября руководство клуба решила встряхнуть команду, отправив в отставку главного тренера Пеллегрино Матараццо, вместо которого был назначен Михаэль Виммер.

И под руководством нового тренера «швабы» сразу же разнесли «Бохум» (4:1). А еще через несколько дней «Штутгарт» разбил «Арминию» (6:1) в матче Кубка Германии.

Десять забитых мячей в двух матчах — о таком болельщики «Штутгарта» не могли даже мечтать. Так что смена главного тренера, похоже, была очень кстати.

«Штутгарт» еще ни разу не выигрывал в текущем сезоне Бундеслиги.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Штутгарта» — за 5.95.

Есть такое ощущение, что «Боруссия» пропустит, возможно, даже не один раз, но все равно выиграет.

В общем, матч, скорее всего, получится веселым и результативным.

Ставка — победа «Боруссии» + обе команды забьют за 2.90.