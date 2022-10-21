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    «Шэмрок Роверс» сделает еще шаг к золоту

    «Шэмрок Роверс» — «Сент-Патрикс». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шэмрок Роверс» — «Сент-Патрикс»
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    «Шэмрок Роверс»
    21 октября в 34-м туре чемпионата Ирландии по футболу в Дублине на стадионе «Талла» пройдет матч дерби, в котором «Шэмрок Роверс» сыграет против «Сент-Патрикс». Начало — в 21:45 по мск. «Шэмрок Роверс» — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 21 Октября 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 21:45 Сент-Патрикс Сент-Патрикс
  • Ирландия. Высшая лига
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    «Шэмрок Роверс»

    За три тура до финиша «Шэмрок Роверс» с 70 очками идет во главе турнирной таблицы. От второго «Дерри Сити» он оторвался на шесть баллов, но соперник имеет одну игру в запасе.

    В рамках чемпионата страны «зелено-белые» не проигрывают уже на протяжении шести встреч, выиграв за это время четыре поединка и дважды сыграв вничью.

    Одна из мировых была в прошлой игре на выезде с «Дроэдой» 1:1. Немногим же ранее «обручи» проиграли на своем поле норвежскому «Мольде» 0:2 на групповой стадии Лиге конференций и почти не имеют шансов выйти в плей-офф.

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    «Шэмрок Роверс» в этом чемпионате очень сильно играет в родных стенах, выиграв 14 из 16 проведенных игр при двух мировых исходах.

    «Сент-Патрикс»

    «Сент-Патрикс» ведет с «Дандолком» борьбу за серебряные медали ирландского чемпионата. За три тура до финиша коллектив идет на четвертой строке, но от третьей отстает всего лишь на балл.

    «Красно-белые» весьма неплохо проводят свой финишный отрезок, проиграв только раз за последние 11 игр при двух ничьих и восьми победных результатах.

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    • В двух же последних поединках коллектив неизменно добивался виктории, одолев сперва в гостях «Дандолк» 2:1, после чего в родных стенах справился и с «Богемиансом», выиграв 3:1.

    На выезде в текущем первенстве «Сент-Патрикс» выиграл восемь из 16 проведенных встреч, а также по четыре матча он играл вничью и уступал.

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    В текущем чемпионате дважды верх брал «Шэмрок Роверс» (1:0 и 2:1) и раз сильнее оказался «Сент-Патрикс» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шэмрок Роверс» — 1.81, победа «Сент-Патрикса» — 4.28, ничья — 3.68.

    Прогнозируем в данном противостоянии викторию «Шэмрок Роверс», который очень силен в родных стенах и на этой неделе свободен от еврокубков, отбирающие так много сил у команды.

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    «Шэмрок Роверс» — «Сент-Патрикс»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. «Шэмрок Роверс» сделает еще шаг к золоту
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