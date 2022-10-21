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    Там где «Кельн», там весело

    «Майнц» — «Кельн». Ставки (к. 1.81) и прогноз на футбол, Бундеслига, 21 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Кельн»
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    Флориан Кайнц
    «Майнц» и «Кельн» встретятся 21 октября в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 21:30 мск. «Майнц» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Октября 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 21:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Майнц»

    Хозяева находятся ближе к середине таблицы, но со стороны ее второй половины. За 10 туров команда выиграла 4 матча и трижды сыграла вничью. Этим самым она набрала 15 очков.

    За 5 последних туров у команды только один успешный результат. «Майнц» выиграл на выезде у «Вердера» со счетом 2:0. Успех коллектив закрепил во встрече Кубка Германии с «Любеком» (3:0).

    Коэффициенты матча Майнц — Кёльн

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    Перед этим у «ноль пятых» была ничья с «Лейпцигом» (1:1) и поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:2. Оно стало 3-м по счету в сезоне.

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    Травмированы нападающий Сулиман Мустафа и защитник Сильван Видмер.

    «Кельн»

    «Козлы» близки к зоне еврокубков. У них 16 очков и в случае победы им представиться шанс на подъем.

    16 октября «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» 3:2, прервав тем самым серию из трех поражений. Команда дважды проиграла «Партизану» в Лиге конференций (0:1, 0:2).

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    • Помимо победы над «Аугсбургом» в чемпионате «Кельн» отличился поражением от гладбахской «Боруссии» (2:5) и победой над «Боруссией» Дортмунд (3:2).

    В лазарете Себастьян Андерссон, Ян Тильман, Димитриос Лимниос и Деян Любичич.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров даются такие: 2.24 на хозяев, 3.33 на ничью и 3.20 на гостей.

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    «Кельн» — одна из самых забивающих и пропускающих команд лиги. Последние матчи в Бундеслиге с ее участием заканчивались пятью голами минимум.

    Вполне можно взять ставку на тотал матча больше 2.5. Коэффициент на этот исход составляет 1.81.

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    «Майнц» — «Кельн»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 21.10.2022. Прогнозы на футбол. Там где «Кельн», там весело
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