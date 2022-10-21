«Майнц» и «Кельн» встретятся 21 октября в рамках 11-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 21:30 мск. «Майнц» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

Хозяева находятся ближе к середине таблицы, но со стороны ее второй половины. За 10 туров команда выиграла 4 матча и трижды сыграла вничью. Этим самым она набрала 15 очков.

За 5 последних туров у команды только один успешный результат. «Майнц» выиграл на выезде у «Вердера» со счетом 2:0. Успех коллектив закрепил во встрече Кубка Германии с «Любеком» (3:0).

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Перед этим у «ноль пятых» была ничья с «Лейпцигом» (1:1) и поражение от «Фрайбурга» со счетом 1:2. Оно стало 3-м по счету в сезоне.

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«Кельн»

«Козлы» близки к зоне еврокубков. У них 16 очков и в случае победы им представиться шанс на подъем.

16 октября «Кельн» выиграл у «Аугсбурга» 3:2, прервав тем самым серию из трех поражений. Команда дважды проиграла «Партизану» в Лиге конференций (0:1, 0:2).

Помимо победы над «Аугсбургом» в чемпионате «Кельн» отличился поражением от гладбахской «Боруссии» (2:5) и победой над «Боруссией» Дортмунд (3:2).

В лазарете Себастьян Андерссон, Ян Тильман, Димитриос Лимниос и Деян Любичич.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров даются такие: 2.24 на хозяев, 3.33 на ничью и 3.20 на гостей.

«Кельн» — одна из самых забивающих и пропускающих команд лиги. Последние матчи в Бундеслиге с ее участием заканчивались пятью голами минимум.

Вполне можно взять ставку на тотал матча больше 2.5. Коэффициент на этот исход составляет 1.81.