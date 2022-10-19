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    «Бавария» не заметит соперника

    «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Кубок Германии, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Бавария»
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    Маттейс Де Лигт
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:45 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 19 Октября 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 21:45 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» в нынешнем сезоне выглядит привычно скромно. Команде уготована борьба за выживание.

    Впрочем, сейчас «Аугсбург» занимает 12 место в чемпионате. Правда, с атакой дела обстоят неважно: 11 голов в 10 матчах.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Бавария

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    В своем последнем поединке «Аугсбург» уступил. Выезд в Кельн завершился обидной неудачей (3:2).

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    «Аугсбург» традиционно дает бой мюнхенцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

    «Бавария»

    «Бавария» только постепенно выходит на проектные мощности. В Бундеслиге команда поднялась на 2 место.

    Причем отрыв от лидера «Униона» в 4 очка никого не пугает. Очевидно, что от матча к матчу «Бавария» будет набирать обороты.

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    • «Бавария» в своем последнем матче показала класс. Показательно был унижен сильный «Фрайбург» (5:0).

    Даже без нескольких основных исполнителей мюнхенцы не должны иметь проблем в этом матче. В их обойме всегда есть кому забивать.

    Прогноз и ставка

    На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Аугсбурга» — за 12.50.

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    «Аугсбургу» может банально не хватить класса. «Бавария» в последних матчах преуспевает в плане реализации.

    Мюнхенцы на голову сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.26.

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    «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» не заметит соперника
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