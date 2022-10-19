«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/16 финала Кубка Германии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 21:45 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» в нынешнем сезоне выглядит привычно скромно. Команде уготована борьба за выживание.

Впрочем, сейчас «Аугсбург» занимает 12 место в чемпионате. Правда, с атакой дела обстоят неважно: 11 голов в 10 матчах.

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В своем последнем поединке «Аугсбург» уступил. Выезд в Кельн завершился обидной неудачей (3:2).

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«Аугсбург» традиционно дает бой мюнхенцам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при трех поражениях.

«Бавария»

«Бавария» только постепенно выходит на проектные мощности. В Бундеслиге команда поднялась на 2 место.

Причем отрыв от лидера «Униона» в 4 очка никого не пугает. Очевидно, что от матча к матчу «Бавария» будет набирать обороты.

«Бавария» в своем последнем матче показала класс. Показательно был унижен сильный «Фрайбург» (5:0).

Даже без нескольких основных исполнителей мюнхенцы не должны иметь проблем в этом матче. В их обойме всегда есть кому забивать.

Прогноз и ставка

На победу «Баварии» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.80, а победу «Аугсбурга» — за 12.50.

«Аугсбургу» может банально не хватить класса. «Бавария» в последних матчах преуспевает в плане реализации .

Мюнхенцы на голову сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -2.5 с коэффициентом 2.26.