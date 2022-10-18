«Севилья»
«Севилья» сейчас на спаде. Команда докатилась до 13 места в турнирной таблице при девяти набранных очках.
Более того, севильцы забивают в среднем лишь гол за матч. Того и гляди, с такой тенденцией можно и до борьбы за выживание дойти.
Коэффициенты матча Севилья — Валенсия
В своем последнем поединке «Севилья» наконец-то добыла три пункта. На выезде минимально обыграна «Мальорка».
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
«Севилья» традиционно успешно играет с левантийцами. Из пяти последних очных встреч было выиграно четыре.
«Валенсия»
Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 7 месте с 14 очками в активе.
Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился дублем в минувшем туре Примеры.
Свой последний поединок «Валенсия» не может записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2).
«Валенсия» не может похвастать стабильностью. Определенную надежду вселяет относительно неплохая реализация.
Прогноз и ставка
На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Валенсии» — за 3.20.
«Севилья» традиционно успешно противостоит «летучим мышам». Левантийцы
Из пяти последних очных свиданий, в трех забивал лишь один из соперников. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.