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    Забить получится не у всех

    «Севилья» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Примера, 18 октября 2022 года

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    Эдинсон Кавани
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:00 Валенсия Валенсия
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    «Севилья»

    «Севилья» сейчас на спаде. Команда докатилась до 13 места в турнирной таблице при девяти набранных очках.

    Более того, севильцы забивают в среднем лишь гол за матч. Того и гляди, с такой тенденцией можно и до борьбы за выживание дойти.

    Коэффициенты матча Севилья — Валенсия

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    В своем последнем поединке «Севилья» наконец-то добыла три пункта. На выезде минимально обыграна «Мальорка».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Севилья» традиционно успешно играет с левантийцами. Из пяти последних очных встреч было выиграно четыре.

    «Валенсия»

    Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 7 месте с 14 очками в активе.

    Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился дублем в минувшем туре Примеры.

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    • Свой последний поединок «Валенсия» не может записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2).

    «Валенсия» не может похвастать стабильностью. Определенную надежду вселяет относительно неплохая реализация.

    Прогноз и ставка

    На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Валенсии» — за 3.20.

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    «Севилья» традиционно успешно противостоит «летучим мышам». Левантийцы не блещут стабильностью результатов.

    Из пяти последних очных свиданий, в трех забивал лишь один из соперников. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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