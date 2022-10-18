«Севилья» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 октября, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» сейчас на спаде. Команда докатилась до 13 места в турнирной таблице при девяти набранных очках.

Более того, севильцы забивают в среднем лишь гол за матч. Того и гляди, с такой тенденцией можно и до борьбы за выживание дойти.

Коэффициенты матча Севилья — Валенсия 1X2Новым игрокам 2.253.453.20Фрибет$40

В своем последнем поединке «Севилья» наконец-то добыла три пункта. На выезде минимально обыграна «Мальорка».

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«Севилья» традиционно успешно играет с левантийцами. Из пяти последних очных встреч было выиграно четыре.

«Валенсия»

Эта команда борется за попадание в еврокубки. «Валенсия» находится на 7 месте с 14 очками в активе.

Главным приобретением стал форвард Эдинсон Кавани. Опытнейший мастер отличился дублем в минувшем туре Примеры.

Свой последний поединок «Валенсия» не может записать себе в актив. Дома команда потеряла очки в матче с «Эльче» (2:2).

«Валенсия» не может похвастать стабильностью. Определенную надежду вселяет относительно неплохая реализация.

Прогноз и ставка

На победу «Севильи» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Валенсии» — за 3.20.

«Севилья» традиционно успешно противостоит «летучим мышам». Левантийцы не блещут стабильностью результатов .

Из пяти последних очных свиданий, в трех забивал лишь один из соперников. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.