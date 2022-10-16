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    Где «Интер», там и голы!

    «Интер» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, Серия А, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Салернитана»
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    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 13:30 мск. «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 13:30 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Интер»

    «Интер» на текущий момент находится на 7 месте. Причем в 9 матчах миланцы проиграли уже 4 раза.

    Основная проблема команды лежит в области надежности тылов. В 9 матчах пропущено уже 14 мячей.

    Коэффициенты матча Интер — Салернитана

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    В своем последнем поединке «Интер» сыграл ярко. В матче группового этапа Лиги чемпионов миланцы расписали боевую мировую с «Барселоной» (3:3).

    Все прогнозы на Серию А

    «Интер» традиционно успешно противостоит «Салернитане». Из четырех очных встреч команда выиграла три раза.

    «Салернитана»

    Эта команда проводит довольно неплохой сезон. «Салернитана» находится на 11 строчке, набрав 10 очков.

    Главным бичом команды является атака. В 9 турах игроки «Салернитаны» забили всего 12 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Салернитана» записала себе в актив. Дома команда смогла переиграть «Верону» (2:1).

    Правда, до того команда не побеждала больше месяца. Да и с организацией игры у «Салернитаны» имеются сложности.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают взять за 6.30, а победу «Салернитаны» — за 10.00.

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    «Интер» намерен улучшить свое турнирное положение.

    «Салернитана» крайне нестабильна.

    Мотивированные миланцы обеспечат общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.24.

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    «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. Где «Интер», там и голы!
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