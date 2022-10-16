«Интер» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 13:30 мск. «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» на текущий момент находится на 7 месте. Причем в 9 матчах миланцы проиграли уже 4 раза.

Основная проблема команды лежит в области надежности тылов. В 9 матчах пропущено уже 14 мячей.

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В своем последнем поединке «Интер» сыграл ярко. В матче группового этапа Лиги чемпионов миланцы расписали боевую мировую с «Барселоной» (3:3).

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«Интер» традиционно успешно противостоит «Салернитане». Из четырех очных встреч команда выиграла три раза.

«Салернитана»

Эта команда проводит довольно неплохой сезон. «Салернитана» находится на 11 строчке, набрав 10 очков.

Главным бичом команды является атака. В 9 турах игроки «Салернитаны» забили всего 12 мячей.

Зато свой последний поединок «Салернитана» записала себе в актив. Дома команда смогла переиграть «Верону» (2:1).

Правда, до того команда не побеждала больше месяца. Да и с организацией игры у «Салернитаны» имеются сложности.

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают взять за 6.30, а победу «Салернитаны» — за 10.00.

«Интер» намерен улучшить свое турнирное положение .

«Салернитана» крайне нестабильна.

Мотивированные миланцы обеспечат общую результативность. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.24.