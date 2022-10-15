«Валенсия» сыграет на своем поле против «Эльче» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 октября, начало — в 17:15 мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

«Летучие мыши» слегка забуксовали на старте, но очень быстро пришли в себя. В пяти предыдущих матчах они потерпели лишь одно поражение, уступив на на поле «Райо Вальекано».

Коэффициенты матча Валенсия — Эльче 1X2Новым игрокам 1.404.708.00Фрибет$40

Октябрь команда Дженнаро Гаттузо начала с ничьей в гостевом матче с «Эспаньолом», после чего одержала победу над «Осасуной».

Все прогнозы на футбол

«Валенсия» забила восемь мячей в двух предыдущих матчах на своем поле, разгромив «Хетафе» (5:1) и «Сельту» (3:0).

«Эльче»

«Эльче» тем временем находится на последней строчке, набрав в двух матчах лишь два очка.

В связи с этим на прошлой неделе руководству клуба пришлось искать нового тренера. Команду возглавил Альберто Гальего.

Все прогнозы на Серию А

И под руководством 48-летнего специалиста «Эльче» сразу же прервал серию поражений, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).

«Эльче» пропускал хотя бы один мяч во всех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Валенсию» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Эльче» — за 7.70.

В Ла Лиге абсолютно любая команда представляет опасность, даже аутсайдер, но есть подозрение, что «Валенсия» все-таки справится с гостями. Пока что «Эльче» действительно выглядит главным претендентом на вылет в Сегунду.

Ставка — победа «Валенсии» + тотал больше 2,5 за 2.13.

В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла у «Эльче» и дома, и в гостях.