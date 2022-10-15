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    Сможет ли «Валенсия» обыграть главного аутсайдера Ла Лиги?

    «Валенсия» — «Эльче». Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат Испании 15 октября 2022 года

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    «Валенсия» забила восемь мячей в двух предыдущих матчах на своем поле
    «Валенсия» сыграет на своем поле против «Эльче» в рамках девятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 октября, начало — в 17:15 мск. «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Октября 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 17:15 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    «Валенсия»

    «Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

    «Летучие мыши» слегка забуксовали на старте, но очень быстро пришли в себя. В пяти предыдущих матчах они потерпели лишь одно поражение, уступив на на поле «Райо Вальекано».

    Коэффициенты матча Валенсия — Эльче

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    Октябрь команда Дженнаро Гаттузо начала с ничьей в гостевом матче с «Эспаньолом», после чего одержала победу над «Осасуной».

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    «Валенсия» забила восемь мячей в двух предыдущих матчах на своем поле, разгромив «Хетафе» (5:1) и «Сельту» (3:0).

    «Эльче»

    «Эльче» тем временем находится на последней строчке, набрав в двух матчах лишь два очка.

    В связи с этим на прошлой неделе руководству клуба пришлось искать нового тренера. Команду возглавил Альберто Гальего.

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    И под руководством 48-летнего специалиста «Эльче» сразу же прервал серию поражений, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1).

    «Эльче» пропускал хотя бы один мяч во всех предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Валенсию» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Эльче» — за 7.70.

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    В Ла Лиге абсолютно любая команда представляет опасность, даже аутсайдер, но есть подозрение, что «Валенсия» все-таки справится с гостями. Пока что «Эльче» действительно выглядит главным претендентом на вылет в Сегунду.

    Ставка — победа «Валенсии» + тотал больше 2,5 за 2.13.

    В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла у «Эльче» и дома, и в гостях.

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    «Валенсия» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» обыграть главного аутсайдера Ла Лиги?
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