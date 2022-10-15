ФК «Андорра»
ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.
Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 15 набранными очкам идет девятым, отставая от зоны плей-офф всего на пункт.
Коэффициенты матча ФК Андорра — Алавес
Коллектив смог выиграть четыре поединка, а также по три раза играл вничью и уступал. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в родных стенах от «Бургоса» со счетом 0:1.
На своей территории ФК «Андорра» выступает в этом розыгрыше Сегунды весьма неплохо. У команды три виктории и всего одно фиаско, забито шесть голов, пропущено — два.
«Алавес»
«Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.
Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после десяти туров разместился на второй позиции, имея в активе 19 очков, что всего на балл меньше, чем у лидера первенства.
У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также пять выигрышей и четыре мировые. В минувшем туре они на своем поле не справились с «Альбасете», сыграв 0:0.
Гостевая статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: две виктории, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 6:7.
Ранее между собой эти клубы не играли никогда.
Прогноз и ставка на ФК «Андорра» — «Алавес»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Андорра» предлагают — 2.55.
На викторию «Алавеса» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.20.
В данном противостоянии рискнем поставить на мировой исход, так как обе команды приблизительно равны по классу и очень неплохо вошли в сезон.