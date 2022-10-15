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    Ставим в этом матче на ничью

    ФК «Андорра» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, чемпионат Испании, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ФК «Андорра» — «Алавес»
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    «Алавес»
    В 11-м туре испанской Сегунды ФК «Андорра» на своем поле сыграет против «Алавеса». Встреча пройдет 15 октября и начнется в 17:15 по мск. ФК «Андорра» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Октября 2022 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 17:15 Алавес Алавес
  • Витория
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    ФК «Андорра»

    ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

    Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 15 набранными очкам идет девятым, отставая от зоны плей-офф всего на пункт.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Алавес

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    Коллектив смог выиграть четыре поединка, а также по три раза играл вничью и уступал. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в родных стенах от «Бургоса» со счетом 0:1.

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    На своей территории ФК «Андорра» выступает в этом розыгрыше Сегунды весьма неплохо. У команды три виктории и всего одно фиаско, забито шесть голов, пропущено — два.

    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории после десяти туров разместился на второй позиции, имея в активе 19 очков, что всего на балл меньше, чем у лидера первенства.

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    • У «славных» пока только одно поражение в этом первенстве, а также пять выигрышей и четыре мировые. В минувшем туре они на своем поле не справились с «Альбасете», сыграв 0:0.

    Гостевая статистика «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды выглядит следующим образом: две виктории, две ничьи и одно фиаско, разница мячей — 6:7.

    Ранее между собой эти клубы не играли никогда.

    Прогноз и ставка на ФК «Андорра» — «Алавес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Андорра» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Алавеса» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.20.

    В данном противостоянии рискнем поставить на мировой исход, так как обе команды приблизительно равны по классу и очень неплохо вошли в сезон.

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    ФК «Андорра» — «Алавес»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Ставим в этом матче на ничью
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